PSG : Désiré Doué livre ses quatre vérités sur la polémique avec Ousmane Dembélé

« Je pense qu’on doit mettre plus d’envie. On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matches, parce que si on joue tout seuls sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut, a-t-il poursuivi d’un ton ferme. La saison dernière, on a mis le club, le fanion du PSG devant avant de penser à soi-même, et je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison, et c’est le PSG qui doit être en premier, pas les individualités. » Voilà le constat dur qu’avait fait Ousmane Dembélé au soir de la défaite à Rennes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 (3-1), le 13 février dernier. Frustré par le manque d’efforts de certains coéquipiers, le Ballon d’Or s’était alors fendu de ce message vindicatif.

La suite après cette publicité

Légèrement recadré dans la foulée par Luis Enrique, l’ancien ailier du FC Barcelone n’avait pas cité de coéquipiers en particulier. Dès lors, les réseaux sociaux s’en sont chargés pour lui. Et tous les observateurs de la toile étaient unanimes : Désiré Doué était le joueur pointé par les mots forts de Dembouz. Depuis, le prodige de 20 ans a remis le bleu de chauffe. Après être entré en jeu à la place… d’Ousmane Dembélé, blessé en première période, face à Monaco la semaine dernière lors du barrage aller de Ligue des Champions, Doué a répondu de la meilleure des manières en inscrivant un doublé (2-3). Pour apporter plus de compléments à cette réponse sur le pré, Doué est revenu sur cette polémique ce mardi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Désiré Doué ne s’est pas senti visé par les critiques d’Ousmane Dembélé

D’abord questionné sur son regain de forme alors qu’il a également marqué face à Metz samedi (0-3), le médaillé d’argent aux JO 2024 a expliqué qu’il n’avait jamais arrêté de travailler : «j’ai toujours été moi-même. Je donne le meilleur de moi-même et d’aider l’équipe le mieux que je peux. C’est uniquement dû au travail, avec discipline que je m’applique au quotidien. Je suis très bien entouré ici, que ce soit le staff ou mes coéquipiers.» Forcément interrogé sur la manière dont il avait perçu la prise de parole osée de Dembélé, le joueur formé à Rennes a expliqué qu’il n’avait rien à dire quand les cadres décidaient de s’exprimer de la sorte : « les leaders ont le droit de prendre la parole et doivent le faire à certains moments. C’est normal qu’il y ait de la frustration après une défaite. Entre nous, on se dit les choses très clairement et on est contents d’avancer ensemble. » Relancé de manière plus frontale pour savoir s’il s’était senti visé par la diatribe de Dembélé, Doué a répondu de manière sereine : « je ne me suis pas senti visé.»

Flairant le potentiel de ses interventions s’il était interrogé plus en profondeur encore, les journalistes ont alors décidé d’interroger Doué sur sa célébration face aux Monégasques, où il avait mis ses deux mains sur ses oreilles, comme s’il voulait dire qu’il n’entendait pas les critiques. Placide, le joueur de 20 ans ne s’est pas démonté : « il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football. Cette célébration était personnelle. Je suis concentré sur mon football et tout le bruit autour, je veux l’effacer de ma mémoire. Je garde pour moi le sens de cette célébration.» Vous l’aurez compris, il n’y a pas de malaise au PSG à en croire un Désiré Doué très calme en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Vibrez devant le choc PSG - AS MONACO ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.