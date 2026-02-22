OL : Paulo Fonseca va s’expliquer avec Endrick après le revers à Strasbourg

Opposé à Strasbourg pour la clôture de la 23e journée de Ligue 1, l’OL a été en difficulté face à l’intensité apportée par les hommes de Gary O’Neil et a été balayé (3-1). De retour dans le XI de départ après son expulsion à Nantes il y a quelques semaines, Endrick a connu un match compliqué, lui qui était cantonné à un rôle d’ailier droit et qui n’a pas réalisé les différences attendues dans un tel match.

Interrogé sur le cas du Brésilien, Paulo Fonseca a expliqué au micro de Ligue 1+ qu’il va échanger avec le joueur prêté par le Real Madrid. « Je ne veux pas individualiser, tous les joueurs n’ont pas fait un bon match. Je vais parler avec lui, je dois voir ce qu’il aurait pu améliorer dans son jeu. Comme j’ai fait tout le match. Les joueurs ont joué à un niveau différent que d’habitude », a-t-il indiqué.