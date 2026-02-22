Menu Rechercher
1 - 0
MT
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 23e journée
Strasbourg
1 - 0
MT
Lyon
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
1 - 0
37'
1 - 0
M. Godo (PD D. Moreira)
Voir le live commenté
Classement live 3 Lyon 45 7 Strasbourg 34
Possession 51% Strasbourg Lyon
Tirs 8 4 2 4 0 2
Grosses occasions créées 100% Strasbourg 1 Lyon 0
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 Lyon 3-5-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Strasbourg Diego Moreira 1
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 2/2 100% #2 Logo Strasbourg Martial Godo 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Guela Doué 4/6 67% #2 Logo Lyon Ruben Kluivert 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Strasbourg Guela Doué 3 #2 Logo Lyon Tyler Morton 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Ruben Kluivert 2/3 67% #2 Logo Strasbourg Guela Doué 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Ben Chilwell 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Samir El Mourabet 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 41/42 98% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 30/32 94% #3 Logo Strasbourg Ismaël Doukouré 27/30 90%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
41% 36% 23%
Série en cours
N
D
V
D
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
16% 5 Victoires 10% 3 Nuls 74% 23 Victoires

Blessures & suspensions

Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Orel Mangala Orel Mangala Inconnu Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Hans Hateboer Hans Hateboer Blessure au genou Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu Afonso Moreira Afonso Moreira Ischio-jambiers Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Top commentaires

Bad Gone69 21:26 Mérité et logigue pour strasbourg on est totalement dominer et inoffensive en cette 1ere mi temps 4 Répondre
Match Strasbourg - Lyon en direct commenté

23e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 22 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 23e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 22 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Lyon.

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0.2
2.5
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Steven Torregrossa arbitre assistant
Mikael Berchebru arbitre assistant
Marc Bollengier quatrième arbitre
Ludovic Zmyslony arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18425
  • Affluence maximum : 31324
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 22 février 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 23
Diffusion Ligue 1+
Code RCSA-OL
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 février 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Lyon ?

Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, A. Omobamidele, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, J. Panichelli.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : D. Greif, R. Kluivert, M. Niakhaté, Clinton Mata, Abner, C. Tolisso, T. Morton, T. Tessmann, A. Maitland-Niles, P. Šulc, Endrick.

Qui arbitre le match Strasbourg Lyon ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Lyon ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 février 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Strasbourg ?

Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par M. Godo 37'.

