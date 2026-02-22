Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Strasbourg - Lyon en direct commenté
23e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 22 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 23e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 22 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Lyon.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 février 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Lyon ?
Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, A. Omobamidele, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, J. Panichelli.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : D. Greif, R. Kluivert, M. Niakhaté, Clinton Mata, Abner, C. Tolisso, T. Morton, T. Tessmann, A. Maitland-Niles, P. Šulc, Endrick.
- Qui arbitre le match Strasbourg Lyon ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Lyon ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 février 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Strasbourg ?
Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par M. Godo 37'.