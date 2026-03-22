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Ligue 1

Élections municipales : l’énorme coup de gueule d’Aulas

Par Valentin Feuillette
1 min.
Jean-Michel Aulas @Maxppp

Ancien président emblématique de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas refuse de s’avouer vaincu après le second tour des municipales à Lyon. Battu de justesse selon les estimations IFOP, 49,6 % contre 50,4 % pour le maire sortant Grégory Doucet, l’homme d’affaires conteste le scrutin en évoquant de « très nombreuses irrégularités » et annonce avoir déposé un recours.

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Municipales à Lyon: "Nous avons déposé un recours", annonce Jean-Michel Aulas, alors que les résultats sont très serrés
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Déjà au premier tour, l’écart entre les deux candidats s’était révélé serré, laissant présager un duel particulièrement indécis au second tour. «On ne sait pas qui a gagné Lyon. On sait par contre qui a gagné la métropole. Nous avons déposé un recours. Il y eu des irrégularités», a déclaré l’ancien président de l’OL, suggérant un résultat disputé jusque dans ses fondements. Tout reste à faire dans la reconversion du maître des Gones.

Pub. le - MAJ le
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