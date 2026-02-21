BL : Harry Kane porte le Bayern Munich, Leverkusen chute à Berlin

Le multiplex de Bundesliga nous offrait quatre rencontres ce samedi. Le match le plus spectaculaire de la journée avait lieu à l’Allianz Arena. Solide leader du championnat, le Bayern s’est imposé face à l’Eintracht Francfort au terme d’une rencontre prolifique. Alors qu’Aleksandr Pavlović a ouvert le score pour les locaux (1-0, 15e), l’inarrêtable Harry Kane a doublé la mise quelques minutes plus tard (2-0, 20e). Dominateurs, les hommes de Vincent Kompany ont pris le large au retour des vestiaires grâce à un but incroyable du gauche de Kane qui, avec ce doublé, compte déjà 28 buts en championnat cette saison (3-0, 68e). Malgré la réduction de l’écart de Burkardt sur penalty (3-1, 77e) et le but de l’espoir signé Kalimuendo (3-2, 86e), le Bayern a tenu bon et s’est imposé pour consolider sa première place.

La suite après cette publicité

Dans les autres matches de ce multiplex du samedi après-midi en Allemagne, le Bayer Leverkusen avait sûrement la tête ailleurs. Après avoir battu l’Olympiakos en Grèce en milieu de semaine dans le cadre du match aller des barrages de Ligue des Champions, le Werkself s’est incliné à Berlin ce samedi sur le seul but de Rani Khedira en première période (1-0, 28e). Avec ce revers, Leverkusen stagne à la sixième place. Hoffenheim, qui court pour les places qualificatives en Ligue des Champions, a été accroché à Cologne. Les visiteurs peuvent avoir des regrets avec leur nette domination et un but refusé à Burger à l’heure de jeu. Hoffenheim reste troisième. Enfin, Augsbourg a renversé Wolfsburg après une fin de match folle (2-3).

Les résultats du multiplex :

Bayern Munich 3-2 Eintracht Francfort : Pavlović (15e), Kane (20e, 68e) / Burkardt (77e), Kalimuendo (86e)

La suite après cette publicité

Union Berlin 1-0 Bayer Leverkusen : Khedira (28e)

Cologne 2-2 Hoffenheim : Ache (15e), El Mala (63e) / Kabak (45e), Kramaric (60e)

Wolfsburg 2-3 Augsbourg : Geerhardt (41e), Shiogai (70e) / Ribeiro (59e), Gregoritsch (87e), Rexhbecaj (90+3e).