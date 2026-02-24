OL : John Textor a été licencié par Eagle

De président à pestiféré de l’Olympique Lyonnais, il n’y a qu’un pas. John Textor peut en témoigner. Après plus de deux ans à la présidence du club rhodanien, le dirigeant américain a été renversé à l’été 2025, après avoir mis en péril la survie du club en Ligue 1 suite à de dangereuses magouilles financières qui ont failli coûter cher aux yeux de la DNCG.

Mais si l’OL a été libéré de la présence dangereuse de John Textor par Michelle Kang, il n’en était pas de même pour tous les clubs de la galaxie Eagle… jusqu’au 27 janvier. Pourquoi cette date ? Car depuis la fin janvier, John Textor ne serait plus à la tête d’Eagle, à en croire un document officiel publié dans le registre des sociétés britanniques. Une information qui est parue ce mardi sur le site du Royaume-Uni.