Menu Rechercher
Commenter 36

OL : John Textor a été licencié par Eagle

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
John Textor @Maxppp

De président à pestiféré de l’Olympique Lyonnais, il n’y a qu’un pas. John Textor peut en témoigner. Après plus de deux ans à la présidence du club rhodanien, le dirigeant américain a été renversé à l’été 2025, après avoir mis en péril la survie du club en Ligue 1 suite à de dangereuses magouilles financières qui ont failli coûter cher aux yeux de la DNCG.

La suite après cette publicité

Mais si l’OL a été libéré de la présence dangereuse de John Textor par Michelle Kang, il n’en était pas de même pour tous les clubs de la galaxie Eagle… jusqu’au 27 janvier. Pourquoi cette date ? Car depuis la fin janvier, John Textor ne serait plus à la tête d’Eagle, à en croire un document officiel publié dans le registre des sociétés britanniques. Une information qui est parue ce mardi sur le site du Royaume-Uni.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (36)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Lyon

En savoir plus sur

Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier