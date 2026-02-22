Ligue 1 : première victoire de Lille en 2026, Nice rejoint par Lorient, Nantes se relance contre Le Havre

Après son revers face à l’Étoile Rouge de Belgrade jeudi en Ligue Europa, Lille (6e) devait se remettre la tête à l’endroit à Angers (12e). Dans un stade à huis clos suite aux récentes intempéries qui ont frappé la Maine-et-Loire, les Lillois ont eu les meilleures occasions. Dès la 12e minute, Fernandez-Pardo - décalé par Giroud - voyait sa tentative être repoussée par Hervé Koffi. Le gardien burkinabè s’illustrait ensuite sur un coup franc de Perrin, dévié par Mandi au premier poteau (19e). Dominateurs, les Nordistes ont finalement été récompensés de leurs efforts en fin de première période lorsque Santos s’est écroulé dans la surface angevine après un contact avec Lefort.

Olivier Giroud s’est ensuite chargé de transformer le penalty et ainsi d’inscrire son premier but depuis le 23 novembre dernier en L1 (45e+2, 0-1). En seconde période, le LOSC a insisté face à des Angevins quasiment apathiques, à l’image de Ngoy (50e) et de Giroud, à nouveau. Mais les Dogues sont tombés sur un très bon Hervé Koffi qui a multiplié les envolées pour empêcher les visiteurs de faire le break. Tiago Santos aurait également pu s’offrir une magnifique réalisation, mais a vu sa frappe heurter la barre. Au final, Lille s’en est sorti avec le plus petit des écarts (0-1) et s’offre enfin une victoire en Ligue 1 en cette année 2026. Les Lillois repassent à la cinquième place du classement.

Lorient rejoint Nice dans les ultimes instants d’un match disputé, Nantes sort enfin la tête de l’eau

Dans le même temps, l’OGC Nice (14e) recevait Lorient (10e), à l’Allianz Rivieira. Les Aiglons ont bien débuté la rencontre avec Mohamed Ali-Cho qui trouvait Louchet pour l’ouverture du score (12e, 1-0). Le joueur formé à Nice s’est même offert un doublé, sur une frappe déviée de Cho (45e+1, 2-0). Mais alors que les Niçois pensaient repartir aux vestiaires avec une confortable avance, Pablo Pagis remettait les Lorientais dans la rencontre avec un superbe coup franc (45e+4, 2-1). De quoi promettre une seconde période animée… Et elle le fut. À la 59e minute, Boudache ajustait parfaitement Mvogo pour redonner deux buts d’avance aux Niçois au terme d’une belle transition (59e, 3-1). Mais pas de quoi déstabiliser les Bretons, qui ont à nouveau réduit l’écart grâce à un penalty de Bamba Dieng (67e, 3-2). Malgré tout, les Niçois de Claude Puel ont tenu… jusqu’à l’égalisation de Noah Cadiou dans le temps additionnel (90e+5, 3-3). Claude Puel n’a donc toujours pas gagné devant son public depuis son retour.

Battu lors de ses cinq dernières rencontres de championnat, Nantes (17e) était dans l’urgence au moment de recevoir Le Havre (13e). Pour cette rencontre, Ahmed Kantari devait faire sans Kelvin Amian, ni Mathis Abline, tous deux suspendus. En face, Mory Diaw regagnait ses buts, lui qui était sorti sur blessure contre Toulouse le week-end dernier. Malheureusement pour ses coéquipiers et lui, l’entame de rencontre fut ratée puisque les Nantais ont ouvert le score sur un CSC malheureux de Yanis Zouaoui (3e, 1-0). Une demi-heure plus tard, les Canaris bénéficiaient d’un penalty après une faute de Gourna-Douath sur El-Arabi. Ganago se chargea de transformer la sentence pour permettre aux Nantais de faire le break (34e, 2-0). À l’arrivée, cette victoire permet à Kantari et à ses troupes de revenir à hauteur d’Auxerre (16e), barragiste. Coup d’arrêt en revanche pour Didier Digard et ses hommes, après deux succès consécutifs contre Strasbourg et Toulouse.

Les résultats du mùltiplex de 17h15

Angers 0-1 Lille : Olivier Giroud (45e+2)

Nice 3-3 Lorient : Tom Louchet (12e, 45e+1) et Kail Boudache (59e) / Pablo Pagis (45e+4), Bamba Dieng (67e, s.p), Noah Cadiou (90e+5)

Nantes 2-0 Le Havre : Yanis Zouaoui (3e, CSC) et Ignatius Ganago (34e, s.p)