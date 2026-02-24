Feyenoord : Raheem Sterling se fait détruire pour ses débuts

Raheem Sterling a effectué ses débuts dimanche avec le Feyenoord, un événement largement commenté aux Pays-Bas puisque la star anglaise n’avait pas joué depuis le 25 mai dernier, avec Arsenal. Dans les médias locaux, certains chroniqueurs n’ont pas hésité à s’en prendre à la triste entrée de l’ailier, décevant pour ses trente premières minutes.

«Son jeu ne m’a pas impressionné. Le reste du temps, il ne m’a pas vraiment intéressé. Quelqu’un qui dispute son dernier match en mai 2025 ne va pas me surprendre. Je n’arrive pas à l’imaginer (…) Il m’a surpris en jouant les cinq premiers ballons en retrait, au lieu de les jouer vers l’avant, comme un ailier gauche. Et j’ai trouvé que Jordan Bos était bien meilleur comme ailier gauche que Raheem "le rêve" Sterling», a expliqué le journaliste Valentijn Driessen, dans De Telegraaf.