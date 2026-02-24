PSG : Achraf Hakimi renvoyé devant la cour criminelle pour viol

Achraf Hakimi ne vit décidément pas une saison de tout repos. Sur un nuage après la magnifique année du Paris Saint-Germain, ponctuée par une victoire en Champions League, le Marocain, qui a réalisé une année incroyable individuellement, connaît des heures plus compliquées durant cet exercice 2025-26. Celui qui a terminé sixième lors du dernier gala du Ballon d’Or et qui a remporté le Ballon d’Or africain a été moins rayonnant qu’à son habitude avec son club. Mais il a toujours gardé la confiance de Luis Enrique et du PSG.

Cela a été le cas lorsqu’il a été gravement blessé à la cheville par Luis Diaz face au Bayern Munich le 4 novembre dernier, jour de ses 27 ans. En larmes, le Lion de l’Atlas avait quitté le terrain très inquiet quant à sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations chez lui au Maroc. Mais à force de travail, Hakimi, qui a pu compter sur la bonne entente entre Paris et la Fédération royale marocaine de football, a pu participer à ce tournoi, remporté par le Sénégal après une finale très tendue.

Hakimi nie en bloc

Depuis, Hakimi (19 matches, trois buts et trois passes décisives cette saison) est retourné dans la capitale française, lui qui s’apprête à affronter Monaco demain en barrage retour de la C1 (victoire 3 à 2 à l’aller). Un match capital préparé dans un contexte très particulier. En effet, France Info a révélé ce mardi, à la veille de la rencontre, qu’Achraf Hakimi a été renvoyé devant la cour criminelle pour viol concernant l’affaire dont il fait l’objet depuis 2023. Une jeune femme assure avoir été agressée (elle affirme avoir été violée, Hakimi qui avait fait sa connaissance sur Instagram assure l’avoir embrassée, ndlr) au domicile du Parisien dans les Hauts-de-Seine le 25 février 2023.

À l’époque, l’avocate de l’international marocain estimait que son client faisait l’objet d’une tentative de chantage. Trois ans plus tard, la justice a décidé de suivre les réquisitions du parquet de Nanterre, qui avait requis un procès pour viol contre le joueur, début août 2025, rappelle France Info. Après cette décision de justice, Hakimi a rapidement réagi sur son compte X. « Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement. » Affaire à suivre…