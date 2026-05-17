OM - Rennes : les compositions probables

Dans une ambiance particulière, l’Olympique de Marseille dispute ce dimanche soir son dernier match de la saison face au Stade Rennais FC lors de la 34e journée de Ligue 1. Battu par les Bretons lors de la première journée, l’OM retrouve donc son premier bourreau de la saison dans un contexte lourd, avec un Vélodrome annoncé silencieux au coup d’envoi. L’occasion également pour Habib Beye de retrouver le Stade Rennais et d’essayer de terminer la saison sur une bonne note.

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Car sportivement, l’enjeu reste très important pour les deux équipes. Rennes, cinquième avant cette ultime journée, rêve encore d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, bien qu’il n’est pas totalement son destin en mains et devra compter sur un faux-pas de l’Olympique Lyonnais contre Lens. Tandis que pour Marseille, seulement sixième, les Phocéens vont devoir tout faire pour aller chercher une victoire et espérer une place en Ligue Europa après une fin de saison décevante. Une rencontre entre deux formations qui ont vécu des trajectoires bien différentes ces derniers mois.

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Un jeune gardien inexpérimenté pour le Stade Rennais

Pour cette affiche, Habib Beye devrait aligner un onze offensif avec Mason Greenwood, Igor Paixão et Quinten Timber, juste derrière Amine Gouiri pour l’attaque. Pierre-Emile Højbjerg portera le brassard au milieu de terrain, aux côtés d’Arthur Vermeeren dans un double-pivot. Pour composer la défense phocéenne, Facundo Medina et Leonardo Balerdi seront chargés de stabiliser la charnière centrale, avec Timothy Weah et Emerson Palmieri qui seront alignés en tant que pistons.

Du côté rennais, Franck Haise mise notamment sur une attaque composée du meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul, avec Musa Al-Taamari et Ludovic Blas pour aller chercher un résultat capital à Marseille. Dans un système en 4-3-3, Valentin Rongier retrouvera son ancien club dans le milieu de terrain, à l’instar de Quentin Merlin en défense. Et alors que Brice Samba est suspendu, Mathys Silistrie, 20 ans et un seul match de Ligue 1 disputé, prendra la relève dans le but rennais pour le dernier match de la saison.