Bayern Munich : retournement de situation pour Dayot Upamecano

Le Bayern Munich ne veut pas être le dindon de la farce. Par le passé, le club allemand s’est déjà fait chiper des joueurs en fin de contrat, à l’image de David Alaba qui a rejoint le Real Madrid. En 2026, les pensionnaires de l’Allianz Arena refusent que cela se reproduise avec Dayot Upamecano. Le Français de 27 ans s’est imposé comme l’un des patrons de la défense bavaroise. Cette saison, Vincent Kompany l’a utilisé 26 reprises toutes compétitions confondues, soit un temps de jeu total de 1956 minutes. A cela, il faut ajouter qu’il a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive.

Upamecano, le dossier prioritaire du Bayern Munich

Auteur d’une bonne première partie de saison, "Upa", que Didier Deschamps apprécie beaucoup en équipe de France, a attiré l’attention de plusieurs écuries ces derniers mois. Ses qualités, son expérience mais aussi son leadership séduisent. Et cerise sur le gâteau, il sera libre le 30 juin prochain. Une situation dont le Real Madrid compte bien profiter. Comme révélé sur notre site, les Merengues ont fait de lui leur priorité estivale pour 2026. Un accord verbal a même été trouvé. Mais la concurrence est féroce.

Le Paris Saint-Germain est également tombé sous son charme et voit en lui la recrue idéale pour renforcer son secteur défensif. Mais le Bayern Munich n’a pas dit son dernier mot dans cette histoire. Comme expliqué à plusieurs reprises par nos soins, les Bavarois veulent prolonger Upamecano. Mais il y avait quelques points de désaccord entre les deux parties. Ce qui a profité aux autres clubs qui ont pu avancer leurs pions en coulisses. De son côté, le Rekordmeister n’a jamais lâché l’affaire, persuadé de pouvoir s’entendre avec l’international tricolore.

Une clause libératoire au centre du jeu

Ce week-end, le directeur sportif Max Eberl a fait un point sur le sujet. «Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je suis très confiant, comme je l’ai dit à maintes reprises. Nous discutons de prolongations de contrat depuis des semaines, voire des mois. C’est notre souhait le plus cher. Les rumeurs qui circulent, selon lesquelles il aurait refusé, les menaces, les ultimatums, tout cela est absurde. Nous sommes en discussion et nos échanges se déroulent très bien. Ce blocage se réduit et il doit maintenant le surmonter. Je souhaite qu’il le surmonte et ne le contourne pas. Il en est capable.»

Et son message a été entendu. Selon nos informations, le Bayern Munich et Dayot Upamecano sont d’accord sur tous les points financièrement. En revanche, il reste un point à régler concernant sa clause libératoire. Les Allemands veulent la mettre en place à partir de l’été prochain, pendant que le clan Upamecano souhaite l’inclure dès cet été. Les deux camps doivent trouver un terrain d’entente. D’autant qu’en coulisses, le PSG et le Real Madrid sont prêts à lui offrir ce qu’il souhaite. Mais le Bayern Munich a fait une belle avancée sur ce dossier. La balle est au centre, il reste à savoir qui du club ou du joueur marquera le dernier but.