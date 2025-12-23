L’étonnant aveu de Lamine Yamal

Lamine Yamal a offert un aperçu rare de son quotidien lors de la visite de son appartement actuel, qu’il quittera bientôt pour s’installer dans l’ancienne demeure de Gerard Piqué et Shakira. Il y vit avec son ami Sohaib et son cousin Mohamed Abde, et y dévoile son attachement à certains rituels et objets personnels, notamment sa passion pour les figurines, les consoles de jeu et l’odeur de vanille qu’il fait régner dans toute la maison.

Il confie également un drôle de rythme nocturne, en avouant qu’il se lève au milieu de la nuit pour manger des cookies : « c’est pourquoi je ne peux pas avoir de petite amie, parce que je me réveille la nuit. » La visite a aussi permis de découvrir ses précieux souvenirs et récompenses sportives, parmi lesquels le ballon avec lequel il a marqué contre la France lors de la demi-finale de l’Euro 2024, qu’il décrit comme « la chose la plus précieuse de ma maison ». Parmi ses possessions plus personnelles, Yamal présente à la caméra une photo de son enfance près de son lit ou un petit frigo Powerade qu’il adore.