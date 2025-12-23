Algérie : Mahrez juge l’intégration de Luca Zidane

C’est l’une des curiosités de cette CAN 2025. Luca Zidane, fils de Zinedine, fait partie de la sélection algérienne, qui va débuter sa compétition mercredi face au Soudan à 16 heures. Si le sélectionneur Vladimir Petkovic n’a pas voulu dire si Zidane allait démarrer dans les buts pour cette rencontre, Riyad Mahrez, également présent en conférence de presse, est revenu sur l’intégration du joueur de Grenade au sein de la sélection.

« Luca est comme tous les joueurs. On l’a bien intégré dans l’effectif. Il essaye de se donner à fond pour l’équipe. Il ne se prend pas la tête. C’est vrai que son nom est lourd à porter mais il est très content d’être avec nous », a exposé Mahrez, en bon capitaine. Luca Zidane a pour l’instant disputé une seule rencontre avec les Fennecs, le 14 octobre dernier face à l’Ouganda, mais a déjà conquis les cœurs algériens.