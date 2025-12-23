Liverpool : Arne Slot est dépité pour Alexander Isak

Le diagnostic est tombé. Buteur, puis blessé contre Tottenham, l’attaquant suédois s’est brisé la jambe et sera absent pour de nombreux mois, comme l’a confirmé le communiqué des Reds. Alors que Liverpool a déjà ciblé des noms pour le remplacer cet hiver, cette blessure reste un terrible coup dur pour son manager Arne Slot, qui voyait récemment une grosse progression du joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League.

La suite après cette publicité

«Ça va être une longue blessure. Plusieurs mois. C’est une énorme déception pour lui et pour nous aussi. Il est temps pour les joueurs disponibles de retrousser leurs manches, et pour nos fans également, de nous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles (…) Je suis convaincu qu’il pourra (jouer un rôle dans la fin de saison). Cela a été une période très difficile et éprouvante pour lui. Quand on rejoint un nouveau club, on est très enthousiaste et on veut immédiatement montrer ses qualités, mais cela était tout simplement impossible. Nous savions que cela prendrait des mois. Nous savions que cela pourrait lui prendre du temps, c’est pourquoi il est si malchanceux d’être blessé maintenant, car comme nous l’avons tous vu avec ses buts contre West Ham et Tottenham, il se rapprochait du joueur qu’il était à Newcastle», a-t-il lâché en conférence de presse.