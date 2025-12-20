Menu Rechercher
0 - 0
38'
Premier League 2025/2026 17e journée
Tottenham
0 - 0
38'
Liverpool
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
33'
X. Simons
Voir le live commenté
Classement live 5 Liverpool 27 11 Tottenham 23
Possession 56% Liverpool Tottenham
Tirs 5 4 0 1 2 2
Grosses occasions créées 100% Tottenham 1 Liverpool 0
Compositions Tottenham 4-2-3-1 Liverpool 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 TOT N NUL 2 LIV
218 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Tottenham Djed Spence 1
Dribbles réussis
#1 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 2/2 100% #2 Logo Tottenham Randal Kolo Muani 2/3 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Micky van de Ven 0/2 0% #2 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 0/2 0%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
V
N
D
V
V
N
N
V
Rencontres précédentes
21% 10 Victoires 25% 12 Nuls 54% 26 Victoires

Blessures & suspensions

Yves Bissouma Yves Bissouma Blessure à la cheville James Maddison James Maddison Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup Destiny Udogie Destiny Udogie Ischio-jambiers
Cody Gakpo Cody Gakpo Blessure musculaire Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Wataru Endo Wataru Endo Blessure à la cheville Jayden Danns Jayden Danns Ischio-jambiers Joe Gomez Joe Gomez Blessure musculaire

Match Tottenham - Liverpool en direct commenté

17e journée de Premier League - samedi 20 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tottenham et Liverpool (Premier League, 17e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Premier League entre Tottenham et Liverpool. Ce match aura lieu le samedi 20 décembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Tottenham et Liverpool.

On en parle

Arbitres

John Brooks arbitre principal
0.2
2.7
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Simon Bennett arbitre assistant
James Mainwaring arbitre assistant
Anthony Taylor quatrième arbitre
Adam Nunn arbitre VAR
Stuart Attwell arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Tottenham Hotspur Stadium London
Tottenham Hotspur Stadium
  • Année de construction : 2019
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 62850
  • Affluence moyenne : 42624
  • Affluence maximum : 62027
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 20 décembre 2025 18:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 17
Diffusion CANAL+ FOOT
Code TOT-LIV
Zone Angleterre
Équipe à domicile Tottenham
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tottenham et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 décembre 2025 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Tottenham Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Tottenham et Liverpool ?

Tottenham : le coach T. Frank a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Vicario, D. Spence, M. van de Ven, C. Romero, Pedro Porro, A. Gray, R. Bentancur, X. Simons, L. Bergvall, M. Kudus, R. Kolo Muani.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, C. Jones, R. Gravenberch, F. Wirtz, A. Mac Allister, D. Szoboszlai, H. Ekitiké.

Qui arbitre le match Tottenham Liverpool ?

John Brooks est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Tottenham Liverpool ?

London accueille le match au Tottenham Hotspur Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Tottenham Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 décembre 2025, coup d'envoi 18:30.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier