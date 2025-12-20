Prono
Match Tottenham - Liverpool en direct commenté
17e journée de Premier League - samedi 20 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tottenham et Liverpool (Premier League, 17e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Premier League entre Tottenham et Liverpool. Ce match aura lieu le samedi 20 décembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tottenham et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 décembre 2025 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Tottenham Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Tottenham et Liverpool ?
Tottenham : le coach T. Frank a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Vicario, D. Spence, M. van de Ven, C. Romero, Pedro Porro, A. Gray, R. Bentancur, X. Simons, L. Bergvall, M. Kudus, R. Kolo Muani.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, C. Jones, R. Gravenberch, F. Wirtz, A. Mac Allister, D. Szoboszlai, H. Ekitiké.
- Qui arbitre le match Tottenham Liverpool ?
John Brooks est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Tottenham Liverpool ?
London accueille le match au Tottenham Hotspur Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Tottenham Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 décembre 2025, coup d'envoi 18:30.