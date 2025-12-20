Premier League : Liverpool domine Tottenham à 11 contre 9 et regagne le top 5

Ce samedi après-midi, alors que Manchester City venait de s’imposer face à West Ham grâce à un nouveau doublé d’Erling Haaland, Liverpool se déplaçait à Tottenham pour y affronter les Spurs de Thomas Frank. Les Reds abordaient ce déplacement sur une dynamique encourageante, avec une série de 5 matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues, et un Hugo Ekitike en pleine forme, auteur de performances remarquables ces dernières semaines. Tottenham, de son côté, traversait une période compliquée et venait de subir une lourde défaite 3-0 face à Nottingham Forest. Les Spurs semblaient encore chercher leur rythme et leur régularité en Premier League, ce qui laissait planer des doutes sur leur capacité à résister face à cette équipe de Liverpool.

Le match a eu du mal à s’animer en première période, avec très peu d’occasions franches et une rencontre globalement molle. Cependant, un événement majeur est venu bouleverser l’équilibre du match : l’expulsion de Xavi Simons. L’ancien milieu du PSG a écopé d’un carton rouge pour une grosse semelle dangereuse sur Virgil van Dijk, le pied étant placé bien trop haut, au niveau du tibia du défenseur néerlandais. Cette décision a logiquement contraint les Spurs à évoluer à dix, modifiant profondément leur plan de jeu et donnant un avantage considérable à Liverpool, qui s’est montré bien plus patient et organisé sur le terrain, attendant le bon moment pour faire la différence après la pause.

Alexander Isak ouvre le score… puis se blesse

Au retour des vestiaires, Tottenham a été contraint d’effectuer un changement important : Alexander Isak, la recrue suédoise arrivée pour 150 millions d’euros l’été dernier, est entrée à la place de Conor Bradley blessé. Et ce choix d’Arne Slot s’est immédiatement avéré décisif. Servi par un très bon Florian Wirtz, Isak a ouvert le score d’une frappe précise à la 56e minute, offrant à Liverpool l’avantage au tableau d’affichage. Malheureusement, la joie a été de courte durée pour le Suédois, qui s’est directement blessé sur l’action face au défenseur adverse Romero et a dû finalement céder sa place à Frimpong. La gravité de la blessure reste à confirmer, mais ça ne sent pas bon du tout pour Liverpool. Après le départ de Mohamed Salah pour la CAN 2025, les Reds sont contraints de se priver de leur numéro 9. 10 petites minutes plus tard, Liverpool a porté son avance à deux buts grâce à Hugo Ekitike, qui a inscrit un superbe but de la tête.

L’ancien attaquant du PSG s’est imposé dans les airs avec un saut impressionnant, montrant toute sa puissance et son timing, et permettant aux Reds de prendre une option définitive sur le match (0-2, 66e). Le Français a fêté ce but à sa manière, avec une petite célébration rappelant celle de Kylian Mbappé pour son anniversaire, ajoutant une touche personnelle et festive. Hugo Ekitiké signe déjà son 11 but avec Liverpool toutes compétitions confondues cette saison. La star brésilienne de Tottenham Richarlison a réussi à égaliser à la 82e, relançait l’espoir des siens en fin de rencontre. Après une faute sur Konaté (93e), Cristian Romero a écopé d’un 2e carton jaune, laissant Tottenham à 9 pour la fin du temps additionnel. Malgré les encouragements du Tottenham Hotspur Stadium, les Spurs n’ont jamais réussi à égaliser. Avec ce succès, Liverpool remonte à la cinquième place de Premier League, totalisant 29 points, juste derrière Chelsea en raison de la différence de buts. Cette victoire, obtenue face à une équipe de Tottenham diminuée, confirme la bonne dynamique des locaux.