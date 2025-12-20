PL : Manchester City écrase West Ham et reprend provisoirement la tête, Brentford s’impose chez les Wolves

Ce samedi, lors de la 17e journée de Premier League, Manchester City recevait West Ham à l’Etihad Stadium. Portés par une dynamique impressionnante avec six victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Pep Guardiola ont rapidement imposé leur rythme. Dès la 5e minute, Erling Haaland a ouvert le score d’une frappe à bout portant, laissant Alphonse Aréola sans réaction (1-0). Très actif offensivement et bien soutenu par le duo Foden–Cherki, le Norvégien s’est également illustré en tant que passeur décisif à la 38e minute : après une récupération haute de Rayan Cherki, Haaland a servi parfaitement Tijjani Reijnders sur un plateau, permettant au milieu de tromper une seconde fois l’ancien gardien du PSG (2-0). En seconde période, Haaland s’est offert un doublé (3-0, 69e). Avec ce résultat, les Citizens reprennent provisoirement la tête du championnat anglais, avant le choc de ce soir entre Everton et Arsenal.

Lors des autres matches disputés à 16 heures, Bournemouth croyait s’imposer face à Burnley grâce à un but de Semenyo à la 67e minute, mais Broja a égalisé à la 90e (1-1). Un match nul qui permet aux Cherries de grimper à la 14e place tandis que Burnley reste 19e. De son côté, Wolverhampton, toujours lanterne rouge, a de nouveau chuté contre Brentford, battu 2-0 après un doublé de Lewis-Potter (63e et 83e minutes), propulsant les Bees à la 13e position du classement. Enfin, Brighton et Sunderland se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0), un résultat qui maintient Sunderland juste derrière Chelsea et laisse Brighton à la 9e place de Premier League.