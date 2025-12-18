Les supporters de Flamengo crient au scandale après la défaite contre le PSG, la “bombe” Cherki fait parler en Espagne

La décision de l’arbitre ne passe pas au Brésil

Au Brésil, Matvey Safonov a brisé de nombreux rêves. O Globo nous propose un article sur la finale et sur la manière dont les supporters brésiliens l’ont vécue, entre espoir, grosse ambiance, désillusion et larmes, au vu de l’issue de la rencontre. Beaucoup estiment que Flamengo aurait mérité mieux dans ce match, et ce n’est pas tout. Que serait une finale sans sa petite polémique arbitrale ? Si Flamengo a été sauvé par la VAR sur le but refusé du PSG en première période, cela n’a pas été le cas lors de la séance de tirs au but, alors que la première parade de Safonov fait débat. Le Russe a stoppé le penalty de Pedro, mais ses pieds semblaient dépasser la ligne, ce qui a fait scandale et provoqué la colère de nombreux supporters brésiliens. « Cela semble clair », ont-ils déclaré. L’arbitre de la rencontre a hésité, mais il est finalement resté sur sa décision d’origine, un choix validé par Filipe Luís, l’entraîneur de Flamengo. « S’il saute de l’autre côté, le ballon rentre. C’était un véritable exploit d’aller aux tirs au but contre cette équipe », a simplement reconnu l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.

Rayan Cherki coupe le souffle des Espagnols

Direction l’Angleterre où une fois n’est pas coutume, Rayan Cherki a enfilé son costume d’artiste pour porter Manchester City. Succès 2-0 en League Cup pour les Skyblues contre Brentford avec un but lumineux de la part de l’ancien Lyonnais, c’est Savinho qui a doublé la mise en seconde période. « Singing in the Rayan » écrit la presse anglaise, plus les semaines passent, plus Cherki semble comme un poisson dans l’eau en Angleterre. L’international français a délivré une vraie masterclass et la presse britannique se languit toujours de sa qualité technique, tout comme Pep Guardiola. Et d’ailleurs, il n’y a pas qu’en Angleterre que Cherki fait parler de lui. La Gazzetta dello Sport parle d’un Cherki « brillant », mais c’est surtout en Espagne qu’on est déjà fan du crack de City. « Cherki est une bombe » titre Marca, choqué par le talent et la prise de pouvoir du joueur de 22 ans. « Cherki et Savinho font la différence » temporise Sport, mais dans le contenu on insiste bien sur la qualité du joueur formé à l’OL et de ce qu’il apporte déjà à Manchester City.

Kylian Mbappé vers un record de Cristiano Ronaldo

En Espagne, le Real Madrid s’est fait peur, « même Kylian Mbappé ne peut pas éviter une autre frayeur », titre le journal AS. Le Real s’est imposé dans la douleur 3 buts à 2 sur la pelouse de Talavera, pensionnaire de 3e division. Mbappé a inscrit un doublé et Andriy Lunin a sauvé son équipe à plusieurs reprises, c’est pour ça que la presse madrilène n’a pas oublié de les remercier. En plus, la victoire du Real a encore été entachée de plusieurs décisions arbitrales litigieuses. Pour Kylian Mbappé, le chemin vers le record de Cristiano Ronaldo est tout tracé. Il a inscrit hier ses 57e et 58e buts sur l’année civile, il n’est plus qu’à une longueur du record du Portugais qui date de 2013. Il reste un match contre le FC Séville pour que l’ancien buteur du PSG fasse mieux que son idole.