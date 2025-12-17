Stats joueursPlus de statistiques
Match PSG - Flamengo en direct commenté
Finale de Coupe intercontinentale de la FIFA - mercredi 17 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Flamengo (Coupe intercontinentale de la FIFA, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Coupe intercontinentale de la FIFA entre PSG et Flamengo. Ce match aura lieu le mercredi 17 décembre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Flamengo en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 décembre 2025 à 18:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match PSG Flamengo en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Flamengo ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, Lee Kang-In, D. Doué.
Flamengo : de son côté, l'équipe dirigée par Filipe Luís évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, G. Varela, Jorginho, E. Pulgar, G. Plata, G. de Arrascaeta, J. Carrascal, Bruno Henrique.
- Qui arbitre le match PSG Flamengo ?
Ismail Elfath est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Flamengo ?
Al Rayyan (Al-Rayyan) accueille le match au Ahmad bin Ali Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Flamengo ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 décembre 2025, coup d'envoi 18:00.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par K. Kvaratskhelia 38'.
- Qui a marqué le but pour Flamengo ?
Un seul but a été inscrit pour Flamengo par Jorginho 62' (sp.).