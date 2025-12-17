Menu Rechercher
1 - 1
84'
Coupe intercontinentale de la FIFA 2025 Finale
PSG
1 - 1
MT : 1-0
84'
Flamengo
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
62'
1 - 1
(SP) Jorginho
mi-temps
1 - 0
38'
1 - 0
K. Kvaratskhelia (PD D. Doué)
Possession 65% PSG Flamengo
Tirs 14 8 3 6 2 5
Compositions PSG 4-3-3 Flamengo 4-2-3-1
Stats joueurs

Tirs (%)
#1 Logo Flamengo Erick Pulgar 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3 #2 Logo Flamengo Jorge Carrascal 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 1/5 20%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 68/71 96% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 42/45 93% #3 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 73/79 92%

Analyse avant-match

Série en cours
V
N
V
D
V
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Senny Mayulu Senny Mayulu Maladie Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Maladie Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Blessure à la cheville
Juninho Juninho Blessure à la cuisse Nicolás De La Cruz Nicolás De La Cruz Fatigue Nicolás De La Cruz Nicolás De La Cruz Blessure à la cuisse Bruno Henrique Bruno Henrique Blessure à la cuisse Alex Sandro Alex Sandro Blessure à la cuisse Gonzalo Plata Gonzalo Plata Fatigue Giorgian De Arrascaeta Giorgian De Arrascaeta Blessure au genou Everton Everton Blessure à la hanche Saúl Ñíguez Saúl Ñíguez Blessure au pied

Match PSG - Flamengo en direct commenté

Finale de Coupe intercontinentale de la FIFA - mercredi 17 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Flamengo (Coupe intercontinentale de la FIFA, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Coupe intercontinentale de la FIFA entre PSG et Flamengo. Ce match aura lieu le mercredi 17 décembre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Flamengo.

Arbitres

Ismail Elfath arbitre principal
Kyle Atkins arbitre assistant
Corey Parker arbitre assistant
Amin Mohamed Omar quatrième arbitre
Jarred Gillett arbitre VAR
Allen Chapman arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan (Al-Rayyan)
Ahmad bin Ali Stadium
  • Année de construction : 2020
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 45032
  • Affluence moyenne : 31351
  • Affluence maximum : 44297
  • Affluence minimum : 3712
  • % de remplissage : 77

Date 17 décembre 2025 18:00
Compétition Coupe intercontinentale de la FIFA
Saison 2025
Phase Finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code PSG-FLA
Zone International
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Flamengo
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Flamengo en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 décembre 2025 à 18:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match PSG Flamengo en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Flamengo ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, Lee Kang-In, D. Doué.

Flamengo : de son côté, l'équipe dirigée par Filipe Luís évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, G. Varela, Jorginho, E. Pulgar, G. Plata, G. de Arrascaeta, J. Carrascal, Bruno Henrique.

Qui arbitre le match PSG Flamengo ?

Ismail Elfath est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Flamengo ?

Al Rayyan (Al-Rayyan) accueille le match au Ahmad bin Ali Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Flamengo ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 décembre 2025, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par K. Kvaratskhelia 38'.

Qui a marqué le but pour Flamengo ?

Un seul but a été inscrit pour Flamengo par Jorginho 62' (sp.).

