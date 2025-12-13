PSG : Luis Enrique redoute fortement Flamengo

Vainqueurs de Metz ce samedi (2-3), les Parisiens vont faire un crochet par la capitale avant de prendre la direction de Doha dès demain. Ils affronteront Flamengo en finale de Coupe Intercontinentale, une compétition que Luis Enrique connaît bien pour l’avoir remportée sous son ancien format à la tête du Barça (victoire 3-0 contre River Plate en 2015). En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur parisien a loué la qualité de son futur adversaire.

La suite après cette publicité

«On connaît tous leurs qualités, puisqu’on les a vus jouer cet été lors de la Coupe du monde des clubs. Ce sera très difficile, ils pratiquent un très beau football et ont de l’expérience. On affronte l’une des meilleures équipes du monde, c’est une source de motivation, et c’est une opportunité pour le PSG», a confié le coach parisien dans des propos rapportés par Globo Esporte.