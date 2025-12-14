Coupe intercontinentale
Coupe intercontinentale : le PSG ouvre sa fanzone experience à Doha
Après une soirée inaugurale réussie, l’«Ici C’est Paris Park by Qatar Airways» ouvre gratuitement ses portes au public du 14 au 17 décembre à l’Hotel Park de Doha. Pendant quatre jours, supporters et familles sont invités à vivre une immersion aux couleurs du Paris Saint-Germain à travers des expériences ludiques, musicales et conviviales.
🇶🇦 Le PSG met les petits plats dans les grands pour la Coupe intercontinentale. Un espace Ici C’est Paris Park by Qatar Airways ouvre ses portes au public du 14 au 17 décembre à l’Hotel Park de Doha avec plusieurs ateliers créatifs, défis sportifs et zones de jeu.Voir sur X
Au programme, on retrouve des ateliers créatifs, des défis sportifs, du gaming, des installations musicales, des rencontres avec la mascotte Germain, et des expositions des trophées de la saison écoulée rythmeront l’événement. Certaines animations nécessitent une réservation en ligne avec un accès limité.
