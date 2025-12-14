Coupe intercontinentale : le PSG ouvre sa fanzone experience à Doha

Après une soirée inaugurale réussie, l’«Ici C’est Paris Park by Qatar Airways» ouvre gratuitement ses portes au public du 14 au 17 décembre à l’Hotel Park de Doha. Pendant quatre jours, supporters et familles sont invités à vivre une immersion aux couleurs du Paris Saint-Germain à travers des expériences ludiques, musicales et conviviales.

Au programme, on retrouve des ateliers créatifs, des défis sportifs, du gaming, des installations musicales, des rencontres avec la mascotte Germain, et des expositions des trophées de la saison écoulée rythmeront l’événement. Certaines animations nécessitent une réservation en ligne avec un accès limité.