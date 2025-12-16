Flamengo : Filipe Luís ne se sent pas inférieur au PSG et à Luis Enrique

À quelques heures de la finale de la Coupe intercontinentale entre Flamengo et le PSG, qui se jouera demain soir au stade d’Al Rayyan à Doha, Filipe Luís a pris soin de ne pas se livrer à des comparaisons hâtives entre les deux clubs. Le technicien rubro-negro a rappelé que les deux équipes ne se sont jamais affrontées et que seul le terrain permettra de mesurer l’écart, dans un contexte où Parisiens et Cariocas arrivent après des saisons exceptionnelles, chacune marquée par une domination nationale et continentale. « On ne verra la différence qu’après le match. Pour l’instant, impossible de se prononcer, Flamengo et le PSG ne se sont jamais affrontés sur le terrain. Luis Enrique est un entraîneur qui n’a plus besoin d’être présenté, il a mérité tous les prix possibles, son équipe a tout gagné. La domination territoriale au milieu de terrain est déterminante. Ce sont des joueurs tellement dynamiques et puissants physiquement qu’ils couvrent tout le terrain, remplissent deux fonctions et sont difficiles à contenir. Leur mobilité est telle qu’il est difficile de donner des repères de marquage à leurs coéquipiers.»

Dans la continuité, l’entraîneur de Flamengo a rendu un hommage appuyé à Luis Enrique, qu’il considère comme une référence du football moderne et un exemple à suivre dans sa propre trajectoire de coach en pleine ascension. Fort d’une saison historique au cours de laquelle le PSG a tout raflé, notamment sur la scène européenne, l’Espagnol incarne selon Filipe Luís la capacité à se réinventer et à gagner avec un collectif rajeuni, un chemin que Flamengo a lui aussi emprunté cette saison. « En tant que joueur, je l’ai affronté à de nombreuses reprises lorsque j’étais à Barcelone, et c’étaient toujours des matchs intenses. J’ai même été expulsé pour un tacle sur Messi alors qu’il jouait pour lui, et ça m’a marqué. Il a montré au monde que dans le football moderne, pour gagner, il faut se donner à fond. Il a perdu sa plus grande star et a construit une équipe solide avec de jeunes joueurs, remportant le titre le plus prestigieux, la Ligue des Champions. Il a prouvé cela au monde du football et est un modèle à suivre. Plusieurs équipes ont joué contre eux avec différentes stratégies, et rares sont celles qui sont parvenues à les neutraliser. Ce sont des joueurs rapides, dotés d’une grande puissance offensive et très complets dans toutes les phases du jeu. Ce n’est pas un hasard s’ils ont remporté la Ligue des champions. Notre équipe devra réaliser un match parfait pour neutraliser la meilleure équipe du monde.»