CAN 2025 : Opta a tranché pour le futur vainqueur
Plus que cinq jours avant le coup d’envoi de la CAN 2025 ! L’excitation monte d’un cran pour cette édition qui s’annonce très compétitive sur les terres du Royaume du Maroc. Les débats font rage parmi les suiveurs de la compétition, pour apporter un peu de nuance, Opta a sorti ce lundi les prédictions de son superordinateur.
The Africa Cup of Nations begins this week, with hosts Morocco among the sides looking to dethrone reigning champions Côte d’Ivoire.
Here are the Opta supercomputer's pre-tournament projections.
D’après les projections d’Opta, le Maroc, en quête d’un premier titre depuis 1976, devrait bénéficier de l’avantage à domicile, car il est le grand favori avec 19,1 % de chances de victoire finale. Derrière, l’Égypte (12,4 %), le Sénégal (12,3 %) et l’Algérie (12 %) se disputent les places d’honneur dans un top 4 ultra-serré, signe clair que la compétitivité s’intensifie sur le continent-mère.
