Les 5 finalistes des Globe Soccer Awards sont connus

Les finalistes des Globe Soccer Awards 2025 sont désormais connus : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Raphinha, Vitinha et Lamine Yamal. Depuis le début de la saison 2025-2026, Mbappé se distingue particulièrement avec déjà 28 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues, profitant notamment de la longue absence de Dembélé, encore loin d’être revenu à son meilleur niveau. Malgré tout, Dembélé reste le grand favori après une année exceptionnelle couronnée par son Ballon d’Or et le trophée FIFA The Best 2025 et 6 trophées en 2025 : la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Coupe Intercontinentale et la Supercoupe d’Europe.

La suite après cette publicité

Vitinha figure également parmi les candidats grâce à une année exceptionnelle avec le PSG, ainsi qu’avec le Portugal, marquée par la victoire en Ligue des Nations et un triplé mémorable contre Tottenham en Ligue des Champions. Le top 5 est complété par Raphinha et Lamine Yamal, tous deux auteurs d’une saison remarquable avec le Barça, Yamal ayant terminé logiquement deuxième au dernier Ballon d’Or. La cérémonie des Globe Soccer Awards se tiendra le 28 décembre, et le suspense reste entier quant à l’attribution du prestigieux prix.