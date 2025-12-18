Menu Rechercher
Nantes : la rumeur Mady Camara tuée dans l’œuf

Par Sebastien Denis
Mady Camara PAOK Salonique @Maxppp

Des échos venus de Grèce ont enflammé la toile ces dernières heures, évoquant un intérêt prononcé du FC Nantes pour Mady Camara. Une piste séduisante sur le papier pour densifier l’entrejeu des Canaris, mais qui a semé le trouble dans son entourage. Selon nos informations, l’international guinéen de 28 ans a d’ailleurs été le premier surpris par cette rumeur. Épanoui au PAOK Salonique, l’ancien milieu de l’AS Roma est pleinement focalisé sur la conquête du titre de champion, alors que son équipe pointe actuellement à la 3e place, à trois petites unités de l’Olympiakos. Un départ cet hiver n’est pas à l’ordre du jour pour le joueur.

Il faut dire que le milieu de terrain revient fort au meilleur moment. Stoppé net par une blessure à la cheville face au LOSC en Ligue Europa le 23 octobre dernier, Camara a retrouvé les terrains début décembre avec une faim de loup. Buteur spectaculaire ce mercredi en Coupe de Grèce, il a rappelé à tout le monde l’étendue de sa palette : jeu de tête, frappe lourde et volume de jeu athlétique. Le PAOK compte plus que jamais sur son homme fort pour la deuxième partie de saison, fermant ainsi doublement la porte à un éventuel transfert vers la Beaujoire.

