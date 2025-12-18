Maroc : Walid Regragui annonce une bonne nouvelle pour Achraf Hakimi

À quelques jours du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, Walid Regragui s’est voulu rassurant au sujet d’Achraf Hakimi. Interrogé par Brut Afrique, le sélectionneur des Lions de l’Atlas a affiché un optimisme total concernant le latéral du PSG, absent depuis début novembre en raison d’une entorse à la cheville. « Achraf jouera à la CAN, ça c’est certain. On est très positifs quant à la participation d’Achraf. En tout cas… à quel match et quand ? En tout cas, il jouera la CAN avec nous, c’est sûr. On a une visibilité, mais on va la garder pour nous », a-t-il affirmé. Si sa présence dès le match d’ouverture face aux Comores reste incertaine, Regragui ne doute pas de l’importance de son cadre pour la suite du tournoi.

Victime d’une longue indisponibilité d’environ cinquante jours, Hakimi semble néanmoins avoir bien récupéré, lui qui avait encore une botte de protection lors de la remise de son trophée de Joueur africain de l’année le 19 novembre. Conscient de l’attente immense autour de sa star, Regragui assume pleinement la pression liée à une CAN disputée à domicile. « Je la prends toujours du côté positif », explique-t-il, convaincu que le Maroc s’apprête à vivre « la plus belle CAN de l’histoire ». Portés par un public qu’il qualifie de « meilleurs supporters du monde », les Lions de l’Atlas espèrent enfin renouer avec le sacre continental, près de cinquante ans après leur unique titre remporté en 1976.