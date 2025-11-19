CAF Awards 2025 : Achraf Hakimi remporte le Ballon d’Or africain

1998 ! Il fallait remonter à 1998 pour voir un Marocain remporter le Ballon d’Or africain, plus haute distinction individuelle du continent. À cette époque, c’est Mustapha Hadji, auteur d’une Coupe du monde marquante avec les Lions de l’Atlas, qui avait glané ce trophée. 27 ans plus tard, c’est Achraf Hakimi qui a obtenu cette récompense de manière assez logique. Le latéral droit du PSG a sans doute réalisé l’une des meilleures saisons de l’histoire pour un défenseur en remportant tous les trophées avec le PSG.

Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des champions, le Marocain a marqué les esprits en étant d’une régularité assez impressionnante. Surtout, l’ancien défenseur formé au Real Madrid a affiché des statistiques démentielles pour un latéral droit en étant décisif dans tous les moments marquants de la saison parisienne. Buteur en quarts de finale, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, Hakimi a terminé la saison avec 11 buts et 17 passes décisives en 55 matches.

Un trophée logique

Des chiffres impressionnants qui en ont même fait un candidat plus que crédible pour le Ballon d’Or France Football. Souvent dans les discussions avec Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, Achraf Hakimi, qui avait publiquement affiché son ambition de gagner ce trophée, a finalement terminé 6e. Une position qui avait pu surprendre les suiveurs du football européen, même si l’intéressé s’était montré plutôt heureux après les résultats. Qu’importe, il s’était rapidement tourné vers l’autre objectif : le Ballon d’Or africain qu’il avait manqué de peu la saison dernière, devancé par Ademola Lookman.

« Le Ballon d’Or africain ? Je n’y pense pas constamment mais maintenant que j’ai une chance de le gagner, c’est devenu un rêve ! », a fait savoir Achraf Hakimi avant de poursuivre. « J’ai beaucoup travaillé pour pouvoir remporter des titres, collectifs et individuels, et maintenant que je fais partie des joueurs présélectionnés pour le remporter », expliquait Hakimi au micro de PSG TV il y a quelques semaines. Encore finaliste cette saison avec Mohamed Salah (principal concurrent puisque l’Égyptien a terminé devant lui au Ballon d’Or à la 4e place) et Victor Osimhen, Achraf Hakimi a finalement glané ce trophée qu’il convoitait tant. Devant son public, à Rabat, le Marocain toujours blessé à la cheville, a soulevé ce trophée individuel avec fierté en attendant sans doute de faire de même dans un mois avec un trophée collectif cette fois : la CAN. Mais il vient inscrire son nom aux côtés de légendes du football africain comme Mané, Salah, Aubameyang, Drogba, Eto’o, Yaya Touré ou encore George Weah.

Le palmarès du Ballon d’Or africain :