HAC : les regrets de Didier Digard après la défaite face au PSG

«Personne ne nous en voudra de perdre ce match, mais on peut nous en vouloir de ne pas essayer, au moins». Voici ce que déclarait Didier Digard, coach du Havre, avant de se rendre dans la capitale française. Samedi soir, le technicien normand a confirmé ses ambitions dans le jeu malgré la défaite (0-3) de ses troupes au Parc des Princes. Après la rencontre, le coach de 39 ans a salué la prestation de ses joueurs, malgré une légère frustration. «J’aurais quand même aimé un peu mieux, y croire un peu plus. On s’est donné l’opportunité de bien faire, mais dans le dernier geste on a manqué de conviction. Après, on a pris des buts plus qu’évitables. Mais au vu de notre philosophie, la plus grosse frustration, c’est de ne pas avoir marqué, plus que d’avoir encaissé ces buts», a-t-il tout d’abord avoué.

Et de poursuivre : «il y a des situations avec des ballons à gratter, qui doivent nous permettre d’aller ensuite dans la surface adverse. Des actions où on a essayé de trouver la position idéale ou le geste idéal alors que des fois, il faut juste mettre le danger chez l’adversaire, des ballons devant le but. Il ne faut pas être idéaliste des fois. Mais même si le score est lourd, ça reste une belle prestation. Il nous a manqué la réussite dans les deux surfaces. Le but qui est dommageable, c’est le troisième car on avait énormément parlé de cette fermeture. Quand on fait le choix de ce système, on sait qu’on expose nos latéraux à jouer beaucoup de un-contre-un. Mais quand on a essayé de changer de système, on a énormément ouvert le milieu de terrain, et on est vite revenu à ce système».