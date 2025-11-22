HAC : Didier Digard donne des nouvelles d’Abdoulaye Touré

Interrogé sur la sortie d’Abdoulaye Touré, bandé à la jambe droite et remplacé face au PSG (0-3) après avoir demandé le changement, Didier Digard n’avait pas forcément plus d’explications. Face aux journalistes présents en conférence de presse, le coach de 39 ans s’est toutefois voulu rassurant.

La suite après cette publicité

«Je n’espère pas (que ce soit grave, ndlr). On n’a pas d’explication précise. Il a eu une douleur au genou qui est apparue cette semaine, et elle l’a gêné au fur et à mesure du match. Je ne pense vraiment pas. Il n’y a pas d’élément déclencheur grave ou de signe de gravité. Mais c’était assez gênant pour l’empêcher de continuer», a indiqué le coach havrais.