Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

HAC : Didier Digard donne des nouvelles d’Abdoulaye Touré

Par Josué Cassé
1 min.
Abdoulaye Touré sous les couleurs du HAC. @Maxppp
PSG 3-0 Le Havre

Interrogé sur la sortie d’Abdoulaye Touré, bandé à la jambe droite et remplacé face au PSG (0-3) après avoir demandé le changement, Didier Digard n’avait pas forcément plus d’explications. Face aux journalistes présents en conférence de presse, le coach de 39 ans s’est toutefois voulu rassurant.

La suite après cette publicité

«Je n’espère pas (que ce soit grave, ndlr). On n’a pas d’explication précise. Il a eu une douleur au genou qui est apparue cette semaine, et elle l’a gêné au fur et à mesure du match. Je ne pense vraiment pas. Il n’y a pas d’élément déclencheur grave ou de signe de gravité. Mais c’était assez gênant pour l’empêcher de continuer», a indiqué le coach havrais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Havre
Didier Digard
Abdoulaye Touré

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Havre Logo Le Havre
Didier Digard Didier Digard
Abdoulaye Touré Abdoulaye Touré
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier