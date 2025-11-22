Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

PSG : Luis Enrique salue la prestation du HAC

Par Josué Cassé
Luis Enrique et son staff technique @Maxppp
PSG 3-0 Le Havre

Présent en conférence de presse après la large victoire du PSG face au Havre (3-0) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, Luis Enrique a profité de l’occasion pour saluer la prestation des Normands, sèchement défaits mais ambitieux dans le jeu.

La suite après cette publicité

«Le Havre aurait mérité plus, ils ont bien joué, ils ont eu des occasions. C’est dur de disputer ces matchs après une trêve internationale. Tu dois gérer la charge de minutes des joueurs de façon individuelle. Le Havre a bien géré le ballon et aurait mérité plus», a ainsi reconnu le technicien espagnol.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier