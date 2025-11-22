PSG : Luis Enrique salue la prestation du HAC

Présent en conférence de presse après la large victoire du PSG face au Havre (3-0) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, Luis Enrique a profité de l’occasion pour saluer la prestation des Normands, sèchement défaits mais ambitieux dans le jeu.

«Le Havre aurait mérité plus, ils ont bien joué, ils ont eu des occasions. C’est dur de disputer ces matchs après une trêve internationale. Tu dois gérer la charge de minutes des joueurs de façon individuelle. Le Havre a bien géré le ballon et aurait mérité plus», a ainsi reconnu le technicien espagnol.