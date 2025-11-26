Pafos - AS Monaco : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la suite de la 5e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel entre Pafos et l’AS Monaco. À domicile, les Chypriotes s’articulent dans un 3-4-3 avec Neofytos Michail dans les cages derrière Derrick Luckassen, David Luiz et David Goldar. Le milieu de terrain est assuré par Ivan Šunjić et Pêpê Rodriuges avec Bruno Felipe et Anderson Silva dans les couloirs. Mislav Oršić et Domingos Quina officient sur les ailes avec Vlad Dragomir en pointe.

De leur côté, les Asémistes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Lukas Hradecky qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Vanderson, Jordan Teze, Mohammed Salisu et Caio Henrique. Lamine Camara et Denis Zakaria composent l’entrejeu. En pointe, Folarin Balogun est soutenu par Aleksandr Golovin, Maghnés Akliouche et Takumi Minamino.

Les compositions

Pafos : Michail - Luckassen, Luiz, Goldar - Felipe, Sunjic, Rodrigues, Anderson - Orsic, Dragomir, Quina

AS Monaco : Hradecky - Teze, Zakaria, Salisu - Vanderson, Camara, Golovin, Henrique - Akliouche, Minamino - Balogun