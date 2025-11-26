Notes des joueurs
Match Páfos - Monaco en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Páfos et Monaco (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Páfos et Monaco. Ce match aura lieu le mercredi 26 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Páfos et Monaco.
- Quel est le résultat du match entre Páfos et Monaco ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 2-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Páfos et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Páfos Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Páfos et Monaco ?
Páfos : le coach Carcedo a choisi une formation en 3-4-3 : N. Michail, David Goldar, David Luiz, D. Luckassen, Anderson Silva, Pêpê Rodrigues, I. Šunjić, Bruno Felipe, Domingos Quina, V. Dragomir, M. Oršić.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Caio Henrique, M. Salisu, J. Teze, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, A. Golovin, T. Minamino, M. Akliouche, F. Balogun.
- Qui arbitre le match Páfos Monaco ?
Ivan Kružliak est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Páfos Monaco ?
Kolossi accueille le match au Alphamega Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Páfos Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Monaco ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : T. Minamino 5', F. Balogun 26'.
- Qui a marqué le but pour Páfos ?
Un seul but a été inscrit pour Páfos par David Luiz 18'.