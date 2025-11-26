Menu Rechercher
2 - 2
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 5e journée
Páfos
2 - 2
MT : 1-2
terminé
Monaco
Temps forts
88'
2 - 2
M. Salisu (CSC)
mi-temps
1 - 2
26'
1 - 2
F. Balogun
18'
1 - 1
David Luiz (PD M. Oršić)
5'
0 - 1
(PD M. Akliouche) T. Minamino

Notes des joueurs

#1 Logo Páfos David Luiz 7.6 #2 Logo Páfos M. Oršić 7.3 #3 Logo Monaco M. Akliouche 7.1 Voir le classement complet
#1 Logo Páfos David Luiz 7.6 #2 Logo Páfos M. Oršić 7.3 #3 Logo Monaco M. Akliouche 7.1 Voir le classement complet
Statistiques

Classement live 22 Monaco 6 23 Páfos 6
Possession 52% Monaco Páfos
Tirs 17 13 8 4 6 14
Grosses occasions créées 75% Monaco 3 Páfos 1
Compositions Páfos 3-4-3 Monaco 4-2-3-1

Prono

Qui va gagner ?
1 PAF N NUL 2 ASM
337 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Monaco Maghnes Akliouche 2 #2 Logo Páfos Mislav Oršić 1 #3 Logo Monaco Takumi Minamino 1
Tirs (%)
#1 Logo Monaco Folarin Balogun 2/4 50% #2 Logo Páfos Mislav Oršić 1/2 50% #3 Logo Páfos David Luiz 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Monaco Maghnes Akliouche 5 #2 Logo Páfos Bruno Souza 2 #3 Logo Páfos David Luiz 2
Fautes subies
#1 Logo Monaco Maghnes Akliouche 3 #2 Logo Monaco Caio Henrique 2 #3 Logo Páfos Bruno Souza 2
Tirs (%)
#1 Logo Páfos Jajá 0/3 0% #2 Logo Páfos Ivan Šunjić 0/2 0% #3 Logo Páfos Bruno Souza 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Monaco Takumi Minamino 3 #2 Logo Páfos Jajá 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Denis Zakaria 6/7 86% #2 Logo Monaco Caio Henrique 12/15 80% #3 Logo Monaco Mohammed Salisu 10/13 77%
Interceptions
#1 Logo Monaco Denis Zakaria 7 #2 Logo Páfos Ivan Šunjić 2 #3 Logo Monaco Caio Henrique 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Vanderson 3/3 100% #2 Logo Páfos David Luiz 3/3 100% #3 Logo Monaco Caio Henrique 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Páfos Derrick Luckassen 0/6 0% #2 Logo Páfos Anderson Silva 0/6 0% #3 Logo Páfos Vlad Dragomir 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Páfos Mislav Oršić 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Páfos Domingos Quina 0/3 0% #2 Logo Páfos Derrick Luckassen 0/3 0% #3 Logo Monaco Lucas Michal 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Jordan Teze 45/49 92% #2 Logo Monaco Mohammed Salisu 54/59 92% #3 Logo Monaco Lamine Camara 41/45 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Páfos Mislav Oršić 5

Classement buteurs

#24 Logo Monaco Folarin Balogun 2 #24 Logo Páfos Jajá 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
N
D
N
N
D
D
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

David Luiz David Luiz Blessure à la cuisse
Christian Mawissa Christian Mawissa Blessure musculaire Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Eric Dier Eric Dier Blessure au mollet Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine

Match Páfos - Monaco en direct commenté

5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Páfos et Monaco (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Páfos et Monaco. Ce match aura lieu le mercredi 26 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Páfos et Monaco.

Arbitres

Ivan Kružliak arbitre principal
0
3.3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Branislav Hancko arbitre assistant
Ján Pozor arbitre assistant
Lukáš Dzivjak quatrième arbitre
Luca Pairetto arbitre VAR
Michael Fabbri arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Alphamega Stadium Kolossi
Alphamega Stadium
  • Année de construction : 2022
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 10700
  • Affluence moyenne : 4621
  • Affluence maximum : 9187
  • Affluence minimum : 2051
  • % de remplissage : 43

Match en direct

Date 26 novembre 2025 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+ FOOT
Code PAF-ASM
Zone Europe
Équipe à domicile Páfos
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Páfos et Monaco ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 2-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Páfos et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Páfos Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Páfos et Monaco ?

Páfos : le coach Carcedo a choisi une formation en 3-4-3 : N. Michail, David Goldar, David Luiz, D. Luckassen, Anderson Silva, Pêpê Rodrigues, I. Šunjić, Bruno Felipe, Domingos Quina, V. Dragomir, M. Oršić.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Caio Henrique, M. Salisu, J. Teze, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, A. Golovin, T. Minamino, M. Akliouche, F. Balogun.

Qui arbitre le match Páfos Monaco ?

Ivan Kružliak est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Páfos Monaco ?

Kolossi accueille le match au Alphamega Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Páfos Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Monaco ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : T. Minamino 5', F. Balogun 26'.

Qui a marqué le but pour Páfos ?

Un seul but a été inscrit pour Páfos par David Luiz 18'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
