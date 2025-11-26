Monaco : Salisu est dégoûté…

Monaco tenait le bon bout dans cette 5e journée de Ligue des Champions. Minamino puis Balogun ont tour à tour donné l’avantage aux leurs mais à chaque fois, Pafos est revenu dans cette rencontre pour finalement accrocher le match nul 2-2. Plus rageant encore, le dernier but inscrit à la 88e est l’œuvre malencontreuse de Mohammed Salisu contre son camp. Cela n’a pas empêché le défenseur d’être désigné homme du match mais il a surtout eu une sortie remarquée en zone mixte. Le Ghanéen de 26 ans a taclé le comportement de certains coéquipiers.

«Je pense que nous avons besoin de joueurs avec une meilleure mentalité. Nous défendons bien mais nous avons juste besoin de joueurs avec une bonne mentalité, a-t-il dit face à la presse. Avec cinq ou quatre défenseurs (comme mercredi), on savait quoi faire. Si on fait les choses bien, le schéma n’a pas d’importance. Nous avons besoin d’avoir des joueurs qui ont la bonne mentalité. Ce qui veut dire qu’on n’abandonne pas jusqu’à la 90e minute. C’est ce qui nous manque pour finir les actions. Parce qu’en défense, ça se passe bien. On court, on s’aide les uns les autres mais devant, ce n’est pas le cas. C’est un peu difficile.» Le message est passé et sans doute que certains sont directement désignés.