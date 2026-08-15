Mercato Live 16 août 2026
Barça : Roony Bardghji avait de nombreux prétendants avant sa grave blessure
Avant sa grave blessure au genou, Roony Bardghji suscitait de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Après une première saison convaincante sous les couleurs du FC Barcelone, l’ailier suédois avait vu sa cote grimper et plusieurs clubs s’étaient renseignés sur sa situation, aussi bien dans l’optique d’un prêt que d’un transfert définitif.
Le Real Madrid déjà en difficulté en défense avant même la reprise
José Mourinho va devoir composer avec une défense centrale fortement diminuée pour le début de la Liga. Selon AS, le Real Madrid ne dispose actuellement que de trois centraux de l’équipe première aptes pour affronter l’Espanyol : Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Antonio Rüdiger. Éder Militão poursuit sa convalescence après son opération aux ischio-jambiers, tandis que Raúl Asencio souffre d’une déchirure au droit fémoral et ne devrait pas revenir avant la mi-septembre. Une situation préoccupante alors que Konaté vient seulement de reprendre l’entraînement et que Rüdiger a lui aussi été perturbé par des problèmes physiques la saison dernière.
Chelsea : João Pedro s’impose déjà comme l’arme fatale de Xabi Alonso
Alors que Chelsea a achevé sa préparation estivale, ce samedi, João Pedro a une nouvelle fois brillé, inscrivant ses 6e et 7e buts d’un été passé sous les ordres de Xabi Alonso, après avoir dû digérer son absence à la Coupe du Monde avec le Brésil.
Barça : Hansi Flick prépare un gros changement dans sa défense
Hansi Flick va réaliser une évolution importante dans son utilisation d’Eric García au FC Barcelone. Déjà aperçu à l’entraînement au poste d’arrière droit depuis son retour de la Coupe du Monde, l’Espagnol est désormais clairement envisagé comme une solution prioritaire à ce poste selon Sport. Une décision qui s’inscrit dans la continuité du choix effectué lors du dernier Clásico, lorsque Flick avait titularisé García face au Real Madrid malgré la présence de Jules Koundé. Pour l’entraîneur allemand, le défenseur possède surtout la polyvalence et les qualités techniques nécessaires pour s’imposer dans ce nouveau rôle.
L’OM a un accord avec Jean-Clair Todibo !
L’OM accélère pour Jean-Clair Todibo. Un accord verbal a été trouvé avec le défenseur français, désormais priorité des dirigeants marseillais.
PSG : les premiers mots de Mika Godts
Mika Godts est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. L’attaquant belge s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2031 et portera le numéro 22. Pour ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs, l’ancien joueur de l’Ajax n’a pas caché sa fierté : « Je me sens extrêmement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde. J’ai hâte de revêtir ces couleurs, de découvrir le Parc des Princes et ses supporters», a-t-il indiqué sur le site officiel du club.
Mika Godts signe au PSG pour 55 M€
Après avoir annoncé les arrivées de Maghnes Akliouche et de Ferran Torres, le PSG vient d’officialiser la venue de son troisième renfort offensif cet été : Mika Godts, prodige belge de l’Ajax Amsterdam, s’engage chez les doubles champions d’Europe contre 55 millions d’euros, bonus compris.
OM : le Torino a eu de nouveaux contacts très positifs avec Lucas Perri
Le Torino a repris l’avantage dans le dossier Lucas Perri et espère boucler son arrivée dès ce week-end, malgré les tentatives de l’OM.
Bayern Munich : ça bouge dans tous les sens pour un indésirable
Alors que le mercato entre dans sa dernière ligne droite, l’avenir de João Palhinha reste encore à définir, malgré un intérêt très concret d’Aston Villa. En effet, le club anglais souhaite s’attacher les services du milieu portugais, mais les discussions peinent à aboutir, notamment en raison des conditions proposées qui ne satisfont pas le Bayern Munich. À Munich, le joueur ne fait plus partie des plans et son départ apparaît désormais comme une certitude.
FIFA : la Maison Blanche vole au secours de Gianni Infantino
Dans un contexte de fortes critiques autour du projet de création d’une société commerciale permettant de vendre des parts de la Coupe du Monde, Gianni Infantino peut compter sur un soutien de poids venu des États-Unis. Andrew Giuliani, chargé de la coordination de la Coupe du Monde à la Maison Blanche, a pris la défense du président de la FIFA et estime que les attaques dont il fait l’objet relèvent davantage de considérations politiques que de son bilan à la tête de l’instance.
Amical : Toulouse termine sa prépa par une défaite
PSG : un énorme mystère plane autour de la Coupe Intercontinentale 2026
Le PSG doit encore disputer la Coupe Intercontinentale 2026, mais l’organisation de la compétition reste entourée d’un épais mystère. Sans date ni lieu pour la finale et dans un contexte de fortes tensions entre la FIFA et l’UEFA, le rendez-vous mondial du champion d’Europe suscite déjà de nombreuses interrogations.
Fenerbahçe : SIdiki Chérif va rejoindre Coventry
Arrivé en février en Turquie dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat de 21 millions d’euros bonus compris, Sidiki Chérif va déjà quitter Fenerbahçe. Selon nos informations, l’attaquant français est tout proche de rejoindre Coventry City, qui a trouvé un accord avec le club turc pour son transfert. Le montant de l’opération s’élève à 24,5 millions d’euros.
OL : Steeve Kango pourrait être prêté
Révélé face au Celta de Vigo la saison dernière, suite aux absences conjuguées de Maitland-Niles, Hateboer et Noham Kamara, Steeve Kango est pisté par plusieurs clubs. Selon nos informations, le latéral droit de 19 ans, qui a signé son premier contrat professionnel au mois de juillet avec l’OL (il est le deuxième joueur de la génération 2006 lyonnaise à signer pro après Daryll Benlahlou), pourrait partir sous la forme d’un prêt cet été.
Saint-Étienne : Joao Ferreira est sorti de l’hôpital
L’AS Saint-Étienne a donné des nouvelles rassurantes de Joao Ferreira, victime d’un violent choc avec El Hadj Koné vendredi lors de la victoire contre Clermont (3-1). Le défenseur portugais de 25 ans, qui semblait avoir perdu connaissance, avait été longuement pris en charge sur la pelouse avant d’être évacué sur civière avec une minerve et transporté à l’hôpital.
La pépite nigériane Shedrack Egboh va signer en Suède
Après la vente record de Zadok Yohanna pour 28 millions d’euros à Brighton, l’AIK Stockholm a décidé de miser à nouveau sur un talent issu du Nigeria. Selon nos informations, Shedrack Egboh (18 ans) va signer son premier contrat professionnel avec le club suédois. Mis à l’essai en juillet dans un premier temps avec les U-19 du club, il a impressionné les coachs et dirigeants d’AIK qui l’ont ensuite fait s’entraîner avec l’équipe première où il a là aussi convaincu.
LOSC : Davide Ancelotti rassure après la blessure d’Olivier Giroud
Plus de peur que de mal pour Olivier Giroud ? Sorti dès la 23e minute du dernier match de préparation du LOSC contre Everton (1-1), après s’être blessé au genou gauche, l’attaquant de 39 ans avait quitté la pelouse en boitant et avec des signes d’inquiétude. Après la rencontre, Davide Ancelotti s’est toutefois montré rassurant sur l’état de santé de son capitaine, à une semaine de la reprise de la Ligue 1.
Rennes : Estéban Lepaul est reparti sur des bases phénoménales
Après une saison dernière conclue comme meilleur buteur de Ligue 1, Estéban Lepaul est revenu en très grande forme. À une semaine de la reprise du championnat, l’attaquant rennais semble prêt à assumer son nouveau statut.
Amical : Le Mans battu par Le Havre pour son dernier match de préparation
Pour sa dernière répétition avant la réception de Brest en ouverture de sa saison de Ligue 1 samedi prochain, Le Mans FC a été battu par Le Havre ce samedi à domicile (0-1). L’unique but de la rencontre fut l’œuvre de Fodé Doucouré, servi sur un plateau après un pressing haut de Rassoul Ndiaye en première période (29e, 0-1). Les Manceaux auraient pu égaliser à plusieurs reprises, mais ont manqué de réalisme dans cette rencontre.
Le Barça reste confiant pour Rodri et Julián Álvarez
Le Barça continue d’avancer avec une ligne directrice très claire : le club catalan reste pleinement engagé sur les dossiers Rodri et Julián Álvarez, malgré les obstacles qui se dressent encore sur les deux opérations. Selon Mundo Deportivo, le Barça ne travaille pour l’instant sur aucune alternative à ces deux priorités. Pour Rodri, revenu à Manchester City après ses vacances, Barcelone se montre particulièrement confiant et prépare une nouvelle offensive, alors que les Citizens réclameraient 80 millions d’euros. Le club catalan espère toutefois boucler l’opération autour de 70 millions d’euros, bonus compris, en s’appuyant notamment sur la volonté du milieu espagnol de rejoindre le projet de Hansi Flick.
Amical : Angers l’emporte sur le fil contre le Paris FC
Angers a conclu sa préparation par une victoire spectaculaire face au Paris FC, au terme d’une rencontre particulièrement animée. Le SCO a rapidement ouvert le score grâce à El Ouazzani sur penalty (1-0, 6e), avant de voir les Parisiens renverser la situation. Sinayoko a d’abord buté sur Lopes, permettant à Pagis de reprendre dans le but vide pour égaliser (1-1, 36e), puis Luca Koleosho a donné l’avantage au PFC d’une superbe frappe de l’extérieur de la surface (2-1, 43e).
Arsenal et Liverpool vont s’affronter devant un tribunal pour un prodige de 16 ans
La bataille entre Arsenal et Liverpool pour Vincent Joseph va désormais se poursuivre sur le terrain juridique. Selon le Daily Mail, l’attaquant de 16 ans a décidé de quitter les Reds malgré une proposition de bourse d’études et s’est engagé avec Arsenal, alors qu’il était également convoité par Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Liverpool et Arsenal ont ensuite tenté de négocier le montant de l’indemnité de formation, sans parvenir à trouver un accord.
Luis Enrique, la Ligue des Champions… Ferran Torres justifie son arrivée au PSG
Nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Ferran Torres a justifié son choix de quitter la Catalogne pour rejoindre la capitale française.
Amical : l’AC Milan bat Man Utd au terme d’un match fou, Ramos déjà buteur
Rúben Amorim a enfin décroché son premier succès sur le banc de l’AC Milan… qui plus est, contre Manchester United (2-4), en Pologne. Pour le dernier match de pré-saison des deux équipes, la formation milanaise et l’équipe de Michael Carrick ont offert un match de fou, avec un premier but dès la 2e minute de jeu, signé Harry Maguire. Juste avant la mi-temps, Samuel Chukwueze remettait les deux équipes à égalité (37e, 1-1), tandis que Bruno Fernandes échouait sur penalty (42e). En début de seconde période, Patrick Dorgu permettait à MU de repasser devant (51e, 2-1), mais Alphadjo Cissè égalisait à nouveau pour les Milanais.
L’Inter Milan annonce l’arrivée de Djed Spence pour 35 M€
C’était attendu, c’est désormais officiel : Djed Spence, qui avait annoncé son départ de Tottenham quelques minutes auparavant, s’engage officiellement à l’Inter Milan pour 35 millions d’euros. Le latéral, international anglais (14 sélections) et auteur d’une très bonne Coupe du Monde 2026, a signé pour cinq ans.
OM : la mise au point de Nayef Aguerd sur son transfert avorté à la Real Sociedad
Après son transfert avorté à la Real Sociedad, Nayef Aguerd a pris la parole pour démentir les rumeurs autour d’un problème médical. Le défenseur marocain assure que sa visite médicale a été validée et explique les véritables raisons de son choix.
Djed Spence confirme son départ de Tottenham
Les départs s’enchaînent à Tottenham. Après Cristian Romero, désormais un joueur de l’Atlético de Madrid, c’est au tour de Djed Spence d’officialiser son départ, ce samedi. Le latéral, international anglais (14 sélections) et présent à la Coupe du Monde 2026, a adressé un ultime message aux supporters des Spurs, avant de rallier l’Inter Milan. « *Un chapitre spécial se termine. Ça a été tout un voyage, avec plein de souvenirs, de moments et d’expériences que je porterai avec moi pour toujours, surtout cette nuit à Bilbao (victoire en Ligue Europa en 2025).
JT Foot Mercato : le Bayern frappe fort pour Olise
Au programme de ce JT Foot Mercato du jour : Amine Harit vole au secours de Balerdi, le Bayern utilise le Real pour blinder Olise et les officiels du jour.
Amicaux : Rennes battu par Sunderland, Nice et Lille accrochés
Rennes a terminé sa préparation par une défaite contre Sunderland (1-2). Après deux revers consécutifs, Franck Haise avait choisi d’aligner une équipe proche de son onze type à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Les Bretons ont ouvert le score à la 31e minute après une belle combinaison entre Merlin et Szymanski, fauché dans la surface par Daniel Ballard. Estéban Lepaul a transformé le penalty d’une frappe sous la barre, inscrivant son septième but de la préparation. Devant à la pause (1-0), Rennes a ensuite payé cher ses erreurs défensives : à la 61e, Rouault a manqué sa passe en retrait, permettant à Brobbey d’intercepter, de buter une première fois sur Samba puis de marquer dans le but vide après avoir résisté à Aït Boudlal (1-1). Huit minutes plus tard, un mauvais dégagement rennais sur coup franc est revenu sur Trai Hume, qui a eu le temps d’ajuster Samba dans le petit filet (1-2). Sunderland aurait même pu inscrire un troisième but sur un coup franc repoussé par la barre à la 87e. Rennes enchaîne donc une troisième défaite avant de se déplacer sur la pelouse du PSG dimanche prochain (20h45) pour la reprise de la Ligue 1.
Atlético : Cristian Romero a de très grandes ambitions
Après cinq saisons en Premier League, Cristian Romero ouvre enfin un nouveau chapitre de sa carrière. Le défenseur argentin de 28 ans s’est engagé avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2031, après avoir quitté Tottenham. Recruté à la demande de Diego Simeone, « Cuti » arrive avec l’objectif de solidifier une défense qui avait montré d’importantes lacunes la saison dernière. Quelques heures après l’officialisation, l’international argentin a déjà livré ses premiers mots.