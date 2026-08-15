Rennes a terminé sa préparation par une défaite contre Sunderland (1-2). Après deux revers consécutifs, Franck Haise avait choisi d’aligner une équipe proche de son onze type à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Les Bretons ont ouvert le score à la 31e minute après une belle combinaison entre Merlin et Szymanski, fauché dans la surface par Daniel Ballard. Estéban Lepaul a transformé le penalty d’une frappe sous la barre, inscrivant son septième but de la préparation. Devant à la pause (1-0), Rennes a ensuite payé cher ses erreurs défensives : à la 61e, Rouault a manqué sa passe en retrait, permettant à Brobbey d’intercepter, de buter une première fois sur Samba puis de marquer dans le but vide après avoir résisté à Aït Boudlal (1-1). Huit minutes plus tard, un mauvais dégagement rennais sur coup franc est revenu sur Trai Hume, qui a eu le temps d’ajuster Samba dans le petit filet (1-2). Sunderland aurait même pu inscrire un troisième but sur un coup franc repoussé par la barre à la 87e. Rennes enchaîne donc une troisième défaite avant de se déplacer sur la pelouse du PSG dimanche prochain (20h45) pour la reprise de la Ligue 1.