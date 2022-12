Le Celtic a finalisé la signature du milieu de terrain Tomoki Iwata (25 ans). Nommé joueur japonais de l’année, il a signé un premier contrat de prêt avec une option obligatoire pour rendre le contrat permanent cet été. Postecoglou a déclaré : «nous sommes vraiment ravis d’amener Tomoki au Celtic et je suis sûr qu’il sera un joueur que nos supporters aimeront. C’est un joueur polyvalent qui peut évoluer en défense au milieu de terrain, un footballeur très engagé avec de grands attributs. Il vient de faire une saison brillante».

🆕✍️ #WelcomeTomoki



We are delighted to announce the signing of current J-League Player of the Year and Japanese international Tomoki Iwata.



Welcome to #CelticFC, Tomoki! 🍀🇯🇵