LdC : le groupe officiel de l’AS Monaco face à Pafos, avec Paul Pogba

Vainqueur de Bodo Glimt (0-1), l’AS Monaco souhaitera enchaîner un deuxième succès de rang en Ligue des Champions face au Páfos, ce mercredi (18h45). Pour ce déplacement à Chypre, Sébastien Pocognoli a choisi de partir avec un groupe de 22 joueurs avec notamment Paul Pogba. Après avoir fait son retour sur les terrains samedi contre Rennes, La Pioche va retrouver la C1, trois ans et demi après son dernier match.

La dernière rencontre de Pogba en Champions League remonte au 13 mars 2022 face à l’Atlético de Madrid, lorsqu’il portait encore le maillot de Manchester United. Christian Mawissa et Eric Dier, respectivement touchés à l’ischio droit et au mollet, sont eux forfaits pour ce Pafos-Monaco.