Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue des Champions

LdC : le groupe officiel de l’AS Monaco face à Pafos, avec Paul Pogba

Par Kevin Massampu
1 min.
Paul Pogba ASM AS Monaco
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Páfos Monaco Voir sur CANAL+ FOOT

Vainqueur de Bodo Glimt (0-1), l’AS Monaco souhaitera enchaîner un deuxième succès de rang en Ligue des Champions face au Páfos, ce mercredi (18h45). Pour ce déplacement à Chypre, Sébastien Pocognoli a choisi de partir avec un groupe de 22 joueurs avec notamment Paul Pogba. Après avoir fait son retour sur les terrains samedi contre Rennes, La Pioche va retrouver la C1, trois ans et demi après son dernier match.

La suite après cette publicité
AS Monaco 🇲🇨
Le groupe pour le déplacement à @pafosfcofficial ⚔️

‣ #PAFASM
Voir sur X

La dernière rencontre de Pogba en Champions League remonte au 13 mars 2022 face à l’Atlético de Madrid, lorsqu’il portait encore le maillot de Manchester United. Christian Mawissa et Eric Dier, respectivement touchés à l’ischio droit et au mollet, sont eux forfaits pour ce Pafos-Monaco.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Monaco
Paul Pogba

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Monaco Logo Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier