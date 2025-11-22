Menu Rechercher
Monaco : l’ovation réservée à Paul Pogba, enfin de retour sur les terrains contre Rennes

Par Kevin Massampu
1 min.
Paul Pogba, à son arrivée à Turin @Maxppp
Rennes 4-1 Monaco

Paul Pogba est enfin de retour. Après deux ans, deux mois et 19 jours, le Champion du monde 2018 a refoulé les terrains, ce samedi soir, lors du déplacement de l’AS Monaco à Rennes. Entré en jeu à la 85e minute à la place de Mamadou Coulibaly, Pogba n’avait plus disputé la moindre rencontre depuis le 3 septembre 2023 et une victoire de la Juventus à Empoli (0-2).

L1+
🔥 Le grand frisson... Paul 𝗣𝗢𝗚𝗕𝗔 est de retour, avec une magnifique acclamation !

#SRFCASM
L’ancien joueur du Havre et de Manchester United effectue par la même occasion ses débuts en Ligue 1, lui qui avait été formé au HAC avant de partir très jeune en Angleterre. Manchester United. Il a par ailleurs été ovationné par l’ensemble du Roazhon Park. Suspendu initialement pour quatre ans par le tribunal antidopage italien après un contrôle positif au dopage, Pogba avait vu sa sanction réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du Sport. Il était autorisé à rejouer depuis mars dernier.

Pub. le - MAJ le
