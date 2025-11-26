Newcastle : Eddie Howe s’agenouille devant la puissance de l’OM !

Arrivés au Vélodrome en position de force après leurs dernières sorties convaincantes en Premier League comme en Ligue des Champions, les Magpies espéraient confirmer leur statut de favori. Mais face à un OM transfiguré, Newcastle a sombré dans ses contradictions (2-1) entre une entame parfaite et un effondrement progressif, jusqu’à céder totalement après la pause. Eddie Howe, visiblement lucide en conférence de presse, n’a pu que constater la supériorité marseillaise dans l’intensité, les duels et la gestion des moments-clés, trois domaines pourtant devenus la signature de son équipe ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Ce revers, inattendu autant que frustrant pour les supporters anglais, met un coup d’arrêt brutal à la dynamique des Magpies sur la scène européenne. Incapables de répondre au pressing olympien, brouillés dans leurs sorties de balle et souvent surclassés physiquement, les coéquipiers de Barnes ont fini par subir la loi d’un OM déterminé. Eddie Howe a reconnu sans détour que son équipe a été dépassée, contrainte de plier sous la puissance collective marseillaise. Un constat dur, mais qui illustre parfaitement la soirée manquée de Newcastle. Une soirée difficile pour des Magpies qui devront réagir rapidement dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

Howe sans voix après la défaite

Visiblement affecté par la tournure du match, Eddie Howe a livré une analyse franche de la défaite de Newcastle au Vélodrome. Le technicien anglais a d’abord pointé du doigt ces dix minutes fatales au retour des vestiaires, tout en reconnaissant la force de l’opposition marseillaise et la difficulté de gérer une telle intensité : «c’est très ennuyant, on avait une opposition très forte. On a perdu en 10 minutes, au retour de la mi-temps. On ne s’attendait pas à ce qu’ils marquent si vite. Le deuxième but est malchanceux selon moi. Cela arrive de concéder des buts, Nick (Pope) nous a déjà sauvés de nombreuses fois. C’est la vie d’un gardien, de faire des bons matches, d’autres moins bons. Je ressens la même déception que mes joueurs. Ce soir, nous n’avons pas tout bien fait, mais nous avons aussi réussi beaucoup de choses. Marseille a très bien joué. Nous avons mené pendant une mi-temps et concédé une vingtaine de tirs, donc c’est une déception, mais perdre à l’extérieur fait toujours mal»

L'OM va-t-elle se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le coach des Magpies a ensuite tenté de retenir du positif, malgré l’amertume d’une soirée douloureuse. Howe insiste sur la nécessité d’apprendre, et souligne la qualité du match comme celle de l’ambiance du Vélodrome, qui a pesé sur ses joueurs au moment-clé : : «il faut profiter de toutes les possibilités que l’on a, pour apprendre. C’est frustrant, beaucoup de déception au vu du résultat. On aurait mérité mieux. Il y a des signes très positifs. C’était un match de très haut niveau. On a bien su se défendre contre cette atmosphère hostile. Je crois que c’était une très, très bonne ambiance, très chaude, contre nous. Le début de cette 2e mi-temps, on n’a pas su réagir comme il fallait à cette égalisation. Cette action nous coûte beaucoup. On a été pris à revers. Cela aurait été crucial pour nous de faire le break, car on n’a pas réussi à toujours bien défendre. Aujourd’hui c’est une défaite difficile à encaisser. On verra comment cela évolue. Il reste d’autres matchs et tout peut arriver dans le football. C’est la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce soir, la défaite est difficile à encaisser, mais il faut grandir avec ça». Newcastle, pourtant favori, a vacillé face à l’intensité marseillaise, poussant Eddie Howe à reconnaître une défaite aussi brutale que révélatrice.