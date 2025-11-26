OM-Newcastle : les Anglais dénoncent un énorme scandale dans les tribunes du Vélodrome !

Hier soir, le Vélodrome a exulté. Mal engagé en Ligue des Champions après trois défaites en quatre matches, l’Olympique de Marseille a enfin renoué avec la victoire en s’imposant 2 buts à 1 contre Newcastle. Un succès savoureux pour les hommes de Roberto De Zerbi qui ont su renverser la vapeur grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, alors qu’ils étaient menés dès la 6e minute de jeu. Mais hier, la France a de nouveau été le théâtre d’une énième polémique concernant la gestion des supporters de l’équipe visiteuse en coupe d’Europe.

La France encore pointée du doigt

Pour rappel, le Bayern Munich avait déposé une réclamation auprès de l’UEFA il y a trois semaines avant son match face au Paris Saint-Germain. Le club allemand dénonçait des décisions de dernière minute imposées à ses fans par la Préfecture de police de Paris. Cette fois, ce sont les supporters de Newcastle qui ont dénoncé le traitement reçu dans leur parcage du Vélodrome. C’est en tout cas ce que relaie le Chronicle Live. « Newcastle United fait face à de multiples plaintes après que la police française ait utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques pour tenter de contrôler la foule après la défaite 2-1 au Vélodrome hier soir », écrit le média suiveur des Magpies basé dans le Tyneside.

En clair, les supporters des Toons auraient été retenus pendant plus d’une heure après le match et « entassés dans des rames de métro » pour être ramenés à La Joliette (quartier du 2e arrondissement de Marseille, ndlr). Les quelque 2200 fans anglais auraient également reçu des consignes strictes avant la rencontre et auraient été menacés de ne pas être autorisés à entrer s’ils ne se conformaient pas aux plans de déplacement. Et ce n’est pas tout. « Les supporters de Newcastle United savaient qu’il y aurait des retards après le match, mais la police n’était pas pressée de ramener les fans à leurs hôtels hier soir. Et une toilette cassée a obligé les supporters à patauger dans les eaux usées pour sortir du stade », ajoute le Chronicle Live.

Une sortie de stade polémique

Face à ces incidents survenus après les affrontements de la veille dans la cité phocéenne, plusieurs supporters de Newcastle ont crié au scandale sur les réseaux sociaux. « Très mauvaise communication ce jour-là. Les toilettes sont cassées, ce qui fait que le sol est recouvert d’eaux usées. On nous a gardés enfermés comme des animaux en cage pendant deux heures. C’est une blague », a posté un fan sur X. Idem pour le compte Toon Polls (près de 71 000 abonnés) qui a livré un récit peu flatteur pour les autorités françaises. «De retour à l’hôtel maintenant. Je pense que c’était vraiment la sortie de stade la plus mal gérée que j’ai jamais vue. Retarder trop longtemps la foule est totalement contre-productif. Les gens commencent à s’énerver. Puis, la foule se presse pour avancer, la police frappe les gens (qui ne font rien de mal) au passage, ce qui ne fait qu’aggraver la situation. Nous avons été retenus à quatre reprises. La gestion policière française a été absolument chaotique. Nous avions été prévenus au sujet des supporters marseillais (qui se sont pour la plupart bien comportés), mais c’est la stratégie de contrôle des foules mise en place par la police qui a été le plus gros problème de la soirée. Honnêtement, c’était horrible. »

La personne gérant le compte Toon Polls, Liam Phillips, en a ensuite remis une couche auprès du média britannique. « Je peux accepter de perdre un match de football. Je ne devrais pas avoir à accepter que mes camarades supporters soient malmenés par ceux qui sont censés les protéger. » Face à la polémique, le club anglais a rapidement réagi. À commencer par le Newcastle Supporters Club. « Le club est conscient des nombreux problèmes rencontrés par les supporters à la sortie du stade hier soir. » De son côté, le directeur général de Newcastle, Jamie Reuben, a lui aussi envoyé un message aux fans des Magpies. « Merci à nos supporters qui ont fait le déplacement pour assister au match. Je sais que ni le résultat ni les conditions logistiques n’étaient idéaux, mais je tiens à vous remercier d’avoir fait le voyage et je vous souhaite un bon retour chez vous. » Entre la défaite des leurs et l’accueil des autorités françaises, les supporters de Newcastle n’oublieront pas de sitôt ce mardi 25 novembre 2025.