Le Bayern Munich dépose une réclamation auprès de l’UEFA avant de défier le PSG

Mardi soir, le Bayern Munich se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Un choc grandement attendu par les observateurs, entre les deux candidats déclarés à la victoire finale en C1 cette saison. Pour autant, ce déplacement risque de ne pas être de tout repos pour les 2000 supporters bavarois attendus au Parc.

Le Bayern Munich a annoncé, ce lundi soir, avoir déposé une réclamation auprès de l’UEFA, après la décision de la préfecture de police de Paris d’imposer des mesures de dernière minute à ses supporters avant le choc de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. D’après le club allemand, ces restrictions compliquent l’organisation du déplacement de ses fans et suscitent l’incompréhension. Le Bayern estime que cette décision précipitée est inacceptable, d’autant que la situation sécuritaire n’a pas changé depuis la dernière confrontation entre les deux équipes, en février 2023.

Des mesures jugées « précipitées » et « injustifiées »

« La préfecture de police de Paris a pris ce lundi après-midi, à l’occasion du match de Ligue des champions opposant le FC Bayern au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, une décision générale visant à réglementer l’arrivée des supporters et à mettre en place une zone soumise à des mesures policières. Le FC Bayern n’ayant été informé de cette mesure surprenante qu’aujourd’hui, le club a immédiatement déposé une réclamation lors de la réunion de l’UEFA qui s’est tenue aujourd’hui et envisage d’autres recours juridiques. Le Paris Saint-Germain soutient le FC Bayern dans cette affaire. La décision générale concerne tous les bus de supporters et stipule qu’ils doivent se rassembler avant le match à un péage situé à l’entrée de la ville. Elle prévoit également, entre autres, que tous les autres supporters du Bayern doivent se rendre au stade exclusivement par les transports publics. Dès la fin de la partie, ils doivent retourner à leur moyen de transport initial. Les bus seront ensuite escortés hors de la ville par la police. Pour le Bayern, cette décision précipitée est inacceptable, car comme pour tous les matchs du champion allemand, toutes les informations importantes étaient disponibles de manière transparente depuis des semaines. De plus, la situation en matière de risques concernant les supporters du FC Bayern n’a pas changé depuis la dernière rencontre à Paris en 2023. En raison des exigences réglementaires, les bus de supporters ne pourront probablement quitter Paris qu’au petit matin, vers 5 heures, en raison des temps de conduite, pour prendre le chemin du retour », a communiqué le club bavarois.

Le Bayern souligne enfin que le Paris Saint-Germain soutient sa démarche dans cette affaire et qu’il compte examiner d’autres recours juridiques pour contester la mesure. Le club allemand juge que ces restrictions imposées à la dernière minute nuisent au bon déroulement du déplacement de ses supporters. Un signal envoyé regrettable à l’approche de ce choc européen entre deux des équipes les plus en forme en Europe.