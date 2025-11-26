Naples : Antonio Conte est très inquiet

Ce mardi soir, Naples a enchaîné un second succès important après sa victoire face à l’Atalanta en Serie A (3-1), cette fois en s’imposant avec autorité contre Qarabag (2-0) en C1 lors d’une soirée naturellement chargée d’émotion, 5 ans jour pour jour après la disparition de Diego Maradona. Malgré un effectif très réduit, Antonio Conte a salué l’état d’esprit de son groupe, estimant que la situation oblige ses joueurs à « assumer encore plus de responsabilités » et à inventer « de nouvelles solutions à chaque match ». Après la rencontre, Conte a souligné la portée symbolique de cette victoire : « ce fut une soirée particulière pour Naples, le Napoli et les Napolitains. Maradona représente quelque chose d’incompréhensible sans avoir vécu dans cette ville. Nous voulions honorer cette date ; il y avait une énergie incroyable, nous l’avons captée et restituée. »

« Nous sommes toujours en manque d’effectif. Aujourd’hui, sur sept remplaçants, il y avait deux gardiens et deux joueurs prometteurs comme Vergara et Ambrosino. Quand on a peu de joueurs disponibles, il faut trouver de nouvelles solutions en tirant le meilleur parti des mêmes joueurs, et les risques augmentent. On est à la traîne depuis le début, on ne peut pas tout contrôler. Hier, Gutiérrez s’est blessé après seulement 15 minutes d’entraînement », a-t-il expliqué au micro de Sky Sports après la victoire.