Ligue des Champions

Barça : Eric García est totalement dépité

Par Allan Brevi
1 min.
Eric Garcia @Maxppp
Chelsea 3-0 Barcelone

Alors que le Barça a encore sombré ce mardi soir face à Chelsea (3-0) en Ligue des Champions, à cause notamment d’un énorme Estêvão sur le couloir droit, et d’un carton rouge de Ronald Araujo avant la mi-temps, plusieurs joueurs ont semblé totalement désemparés après la rencontre. Notamment le défenseur central, milieu de terrain défensif hier soir, Eric García a déclaré : « on n’a pas su s’adapter à leur défense à trois. On était constamment à la poursuite du ballon. Nous devons être un peu plus compétitifs dans ce genre de matchs. Nous devons être plus forts dans les duels, car s’ils nous prennent le ballon, il est impossible de gagner ces matchs. »

De son côté, sur le banc, puis entré en jeu à la mi-temps, Marcus Rashford a, lui aussi, semblé très agacé après la rencontre. « Il est possible de gagner à dix contre onze si l’adversaire ne parvient pas à exploiter sa supériorité numérique et si l’on fait bien circuler le ballon. Nous aurions pu faire mieux, mais nous devons être prêts pour le week-end. Il faut absolument revenir au plus vite », a déclaré l’attaquant anglais.

