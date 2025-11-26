Le FC Barcelone épinglé par l’inspection du travail dans un nouveau scandale

Le retour au Camp Nou a été célébré comme il se doit en Catalogne. Après deux ans et demi loin de leur stade, les Blaugranas sont revenus samedi dernier, à l’occasion d’un match contre l’Athletic qu’ils ont remporté avec brio (4-0). Une véritable fête, devant 45 000 spectateurs alors que les travaux ne sont pas encore complètement terminés. Et justement, ce chantier continue d’être une sacrée source de problèmes pour le Barça…

Si le club catalan espère s’en mettre plein les poches avec son stade flambant neuf, via la billetterie et l’organisation d’évènements, mais pas que, il doit aussi faire face à d’autres soucis. Récemment, plusieurs médias alertaient sur les conditions de travail des ouvriers du stade, et un syndicat local avait même déposé une plainte auprès de l’inspection du travail.

Les ouvriers du Camp Nou n’avaient pas les documents nécessaires pour travailler

L’enquête lancée par cette autorité a bel et bien constaté de sérieux problèmes, comme le rapporte El Periodico. Les employés du chantier, enrôlés par la société Extreme Works — société sous-traitante engagée par Limak, le constructeur du stade choisi par le Barça et Joan Laporta — étaient en majorité recrutés à l’étranger et en Turquie plus précisément. Ils travaillaient pour la vaste majorité sans les autorisations nécessaires. Des travailleurs qui auraient en plus été licenciés lorsqu’ils se sont plaints de certaines conditions de travail, comme des journées de 12h du lundi au dimanche inclus, sans week-end donc, ainsi que des fausses promesses de régularisation administrative.

L’inspection du travail catalane oblige donc la société à verser une amende d’un million d’euros, et à régulariser ses employés dans les plus brefs délais. De son côté, le Barça a tenu à communiquer via les médias, affirmant « exiger, par des moyens contractuels, que toutes les entreprises collaboratrices respectent strictement la législation en vigueur ». Une nouvelle affaire dont le club barcelonais se serait bien passé, d’autant plus que les travaux finaux risquent de prendre encore plus de retard désormais…