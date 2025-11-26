Menu Rechercher
Real Madrid : gros doute sur Jude Bellingham

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Bellingham @Maxppp
Ce soir à 21 heures, le Real Madrid défie l’Olympiakos à Athènes pour le compte de la cinquième journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Un match important pour Xabi Alonso et son équipe qui traversent une crise. Les Merengues ont fait le voyage sans Thibaut Courtois, victime d’une gastro-entérite. Comme lui, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal, Franco Mastantuono, Eder Militão, David Alaba et Dean Huijsen manquent à l’appel.

Et un absent de dernière minute pourrait bien être annoncé. Marca indique que Jude Bellingham (22 ans) est incertain pour ce match. L’Anglais n’est pas blessé mais il a une contracture musculaire qui inquiète le staff. Aucun risque ne sera pris et il est possible qu’il reste sur le banc.

