3 - 4
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 5e journée
Olympiakos
3 - 4
MT : 1-3
terminé
Real Madrid
Temps forts
81'
3 - 4
A. El Kaabi (PD Gabriel Strefezza)
60'
2 - 4
(PD Vinícius Júnior) K. Mbappé
52'
2 - 3
M. Taremi (PD S. Hezze)
mi-temps
1 - 3
29'
1 - 3
(PD E. Camavinga) K. Mbappé
24'
1 - 2
(PD A. Güler) K. Mbappé
22'
1 - 1
(PD Vinícius Júnior) K. Mbappé
9'
1 - 0
Chiquinho (PD A. El Kaabi)

Notes des joueurs

#1 Logo Real Madrid CF K. Mbappé 9.4 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 7.9 #3 Logo Real Madrid CF A. Tchouameni 7.3 Voir le classement complet
#1 Logo Real Madrid CF K. Mbappé 9.4 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 8.6 #3 Logo Olympiakos Pirée A. El Kaabi 7.3 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 5 Real Madrid 12 33 Olympiakos 2
Possession 59% Real Madrid Olympiakos
Tirs 18 10 8 8 7 15
Grosses occasions créées 57% Real Madrid 4 Olympiakos 3
Compositions Olympiakos 4-2-3-1 Real Madrid 3-5-2

Voir tous
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Olympiakos Pirée Kostas Tzolakis 1 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1 #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 4/6 67% #2 Logo Olympiakos Pirée Chiquinho 2/3 67% #3 Logo Olympiakos Pirée Ayoub El Kaabi 3/6 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 8 #2 Logo Olympiakos Pirée Daniel Podence 3 #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Ferland Mendy 2 #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2 #3 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 2
Tirs (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée Gabriel Strefezza 0/2 0% #2 Logo Olympiakos Pirée Christos Mouzakitis 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 5/5 100% #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 7/8 88% #3 Logo Olympiakos Pirée Christos Mouzakitis 6/7 86%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 4 #2 Logo Olympiakos Pirée Santiago Hezze 3 #3 Logo Real Madrid CF Ferland Mendy 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 3/3 100% #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2/2 100% #3 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 0/4 0% #2 Logo Real Madrid CF Dani Ceballos 0/4 0% #3 Logo Olympiakos Pirée Dani García 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Olympiakos Pirée Rodinei 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée Ayoub El Kaabi 0/4 0% #2 Logo Olympiakos Pirée Francisco Ortega 0/2 0% #3 Logo Real Madrid CF Ferland Mendy 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Ferland Mendy 46/48 96% #2 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 41/43 95% #3 Logo Olympiakos Pirée Panos Retsos 36/39 92%
Corners et centres réussis
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 3

Classement buteurs

#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 9 #28 Logo Olympiakos Pirée Ayoub El Kaabi 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
N
D
D
N
D
N
N
D
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

David Alaba David Alaba Blessure musculaire Dean Huijsen Dean Huijsen Blessure à la cuisse Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Thibaut Courtois Thibaut Courtois Maladie Éder Militão Éder Militão Blessure à l'aine Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

Top commentaires

PLEUREUSES ST GERMAIN 22:24 Incroyable Mbappé, avec Kane et Haaland, y a pas mieux depuis des années!! 3 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Olympiakos - Real Madrid en direct commenté

5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Olympiakos et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Olympiakos et Real Madrid. Ce match aura lieu le mercredi 26 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Olympiakos et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0
3.5
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
James Mainwaring arbitre assistant
Stuart Burt arbitre assistant
Andy Madley quatrième arbitre
Peter Bankes arbitre VAR
Andrew Dallas arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Georgios Karaiskáki Pireás (Piraeus)
Stadio Georgios Karaiskáki
  • Année de construction : 2004
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 33296
  • Affluence moyenne : 18427
  • Affluence maximum : 32570
  • % de remplissage : 55

Match en direct

Date 26 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+ SPORT
Code OLY-RMA
Zone Europe
Équipe à domicile Olympiakos Pirée
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Olympiakos et Real Madrid ?

Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 3-4.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Olympiakos et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Olympiakos Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Olympiakos et Real Madrid ?

Olympiakos Pirée : le coach José Luis Mendilibar a choisi une formation en 4-2-3-1 : K. Tzolakis, F. Ortega, L. Pirola, P. Retsos, Rodinei, Dani García, C. Mouzakitis, Daniel Podence, Chiquinho, Gelson Martins, A. El Kaabi.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : A. Lunin, Álvaro Carreras, A. Tchouameni, Raúl Asencio, F. Mendy, E. Camavinga, F. Valverde, A. Güler, T. Alexander-Arnold, K. Mbappé, Vinícius Júnior.

Qui arbitre le match Olympiakos Real Madrid ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Olympiakos Real Madrid ?

Pireás (Piraeus) accueille le match au Stadio Georgios Karaiskáki.

Quelle est la date et l'heure du match Olympiakos Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Olympiakos ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Olympiakos : Chiquinho 9', M. Taremi 52', A. El Kaabi 81'.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 22' 24' 29' 60'.

