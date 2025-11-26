Notes des joueurs
Match Olympiakos - Real Madrid en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Olympiakos et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Olympiakos et Real Madrid. Ce match aura lieu le mercredi 26 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Olympiakos et Real Madrid.
- Quel est le résultat du match entre Olympiakos et Real Madrid ?
Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 3-4.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Olympiakos et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Olympiakos Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Olympiakos et Real Madrid ?
Olympiakos Pirée : le coach José Luis Mendilibar a choisi une formation en 4-2-3-1 : K. Tzolakis, F. Ortega, L. Pirola, P. Retsos, Rodinei, Dani García, C. Mouzakitis, Daniel Podence, Chiquinho, Gelson Martins, A. El Kaabi.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : A. Lunin, Álvaro Carreras, A. Tchouameni, Raúl Asencio, F. Mendy, E. Camavinga, F. Valverde, A. Güler, T. Alexander-Arnold, K. Mbappé, Vinícius Júnior.
- Qui arbitre le match Olympiakos Real Madrid ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Olympiakos Real Madrid ?
Pireás (Piraeus) accueille le match au Stadio Georgios Karaiskáki.
- Quelle est la date et l'heure du match Olympiakos Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Olympiakos ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Olympiakos : Chiquinho 9', M. Taremi 52', A. El Kaabi 81'.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 22' 24' 29' 60'.