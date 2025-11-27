Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid : Camavinga vole au secours de Xabi Alonso

Eduardo Camavinga avec le Real Madrid @Maxppp
Olympiakos 3-4 Real Madrid

Dans un contexte brûlant où Xabi Alonso jouait gros sur la pelouse de l’Olympiakos, Eduardo Camavinga a tenu à calmer les rumeurs. Alors que la presse espagnole évoquait un vestiaire divisé et des tensions croissantes autour de l’entraîneur madrilène, le milieu français a fermement démenti tout conflit interne. Après la victoire arrachée 4-3, un succès vital pour l’avenir d’Alonso, Camavinga a rappelé que « l’essentiel reste la victoire », reconnaissant les difficultés défensives, mais insistant sur un état d’esprit « positif », malgré les critiques des dernières semaines.

L’ancien Rennais a déclaré : « les médias parlent, mais le vestiaire est plus uni que jamais. Nous ferons tout pour aider notre coach, et le premier moyen d’y parvenir, c’est de gagner. » Le jeune international tricolore a ensuite salué la performance XXL de Kylian Mbappé, auteur d’un quadruplé salvateur. « Kylian marque toujours, on va oublier ces trois matchs sans but », a-t-il assuré, rappelant l’impact colossal de l’attaquant français dans les moments décisifs. Pour Camavinga, peu importe les débats extérieurs : Mbappé « nous apporte énormément » et le vestiaire reste soudé derrière Alonso, déterminé à renverser la dynamique dans cette Ligue des Champions.

Ligue des Champions
Real Madrid
Xabi Alonso
Eduardo Camavinga

