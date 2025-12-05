Real Madrid : Xabi Alonso et Vinicius ont réglé leur différend

Un geste vaut parfois plus que des mots. À la sortie du terrain lors de la victoire du Real Madrid sur l’Athletic (3-0) mercredi soir, Vinicius a enlacé son entraîneur Xabi Alonso. Preuve que les deux hommes ont mis leur ego et leur différend de côté. D’après AS, cela s’est matérialisé par cette accolade remarquée.

Plusieurs facteurs ont permis cette réconciliation. Dans un premier temps, le coach madrilène a troqué son 4-3-3 pour un 4-4-2 en losange dans lequel le Brésilien se sent mieux intégré. Ce dernier a aussi mis de l’eau dans son vin et se sent considéré dans le vestiaire. Résultat, Vinicius a joué ces trois dernières rencontres plus haut sur le terrain où ses qualités s’expriment mieux. Il se sent plus libre et considère désormais que son avenir est lié à la Casa Blanca. Il espère toujours y prolonger.