Real Madrid : le nouveau geste polémique de Vinicius Jr

Le Real Madrid s’est imposé sans trembler à San Mamés (0-3) mercredi soir grâce à un Kylian Mbappé irrésistible, auteur d’un doublé capital dans la course au titre. Si Vinicius Junior n’a pas trouvé le chemin des filets, prolongeant une série de 11 matchs sans marquer, l’ailier brésilien a néanmoins pesé dans le jeu et multiplié les situations dangereuses. Mais sa soirée a surtout été marquée par un nouvel incident : alors que les Madrilènes menaient largement, Vinicius a adressé un geste provocateur vers les tribunes en mimant les trois buts de son équipe, déclenchant une vive réaction du public basque selon Cadena SER. Les images ont rapidement fait débat sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Ce comportement n’a rien de nouveau pour le Brésilien, déjà pointé du doigt ces derniers mois pour plusieurs attitudes jugées anti-sportives. À Montilivi face à Gérone, il avait notamment chambré les supporters locaux en leur suggérant une relégation. Et la liste est longue : Oviedo, Getafe, Rayo Vallecano… autant de clubs déjà pris pour cible par l’attaquant. Si certains fans du Real défendent son tempérament, une autre partie de la Maison Blanche s’inquiète d’un comportement répétitif qui ternit son image. Cette nouvelle provocation à San Mamés ne devrait pas apaiser les tensions autour de Vinicius, dans une saison où chaque geste est scruté.