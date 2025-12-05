Bayern Munich : bonne nouvelle pour Jamal Musiala

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement du Bayern à Stuttgart, Vincent Kompany est revenu sur l’état de forme de Jamal Musiala, qui avait lourdement été blessé lors de la Coupe du Monde des clubs face au PSG l’été dernier. Le coach belge a indiqué que la star allemande de 22 ans progressait bien dans sa rééducation et se rapprochait petit à petit d’un retour sur les terrains. Sa récupération est suivie de près, et le staff reste prudent quant à sa reprise effective.

« Jamal (Musiala) est encore un peu derrière Alphonso (Davies), mais tout se passe bien », a déclaré Kompany. « Il devrait pouvoir s’entraîner avec nous à quelques reprises avant Noël. 2026 pourrait être son année. » L’international allemand pourrait donc réintégrer progressivement l’équipe en début d’année prochaine, apportant un renfort précieux pour le Bayern et donnant de nouvelles options au coach dans la rotation de l’effectif. Pour l’instant, le Bayern s’en sort bien avec une habituelle première place en Bundesliga et une troisième place en phase de ligue de C1.