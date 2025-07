Bayern Munich : le point médical sur la grave blessure de Jamal Musiala

L’image de sa cheville a fait le tour du monde. Samedi soir, lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich, en quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le milieu offensif Jamal Musiala a été victime d’une grave blessure lors de la défaite de son équipe (0-2). Juste avant la mi-temps, sa cheville gauche a tourné suite à un contact avec le gardien parisien Gianluigi Donnarumma. Et alors que les premiers examens annonçaient jusqu’à 4 mois d’absence pour une fracture du péroné, le Bayern Munich a publié son communiqué médical.

«Jamal Musiala s’est gravement blessé lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain aux États-Unis et a dû être remplacé à la mi-temps. Les examens médicaux des champions d’Allemagne ont révélé que l’attaquant souffrait d’une fracture du péroné suite à une luxation de la cheville. Le joueur de 22 ans a pris l’avion d’Orlando pour Munich dimanche matin et sera opéré prochainement», est-il indiqué. «Jamal vient de se remettre d’une blessure et sera à nouveau absent pour une longue période. Il trouvera tout ce dont il a besoin de notre part. Nous le soutiendrons intensément et serons à ses côtés, et nous avons déjà hâte de le retrouver sur le terrain», a ajouté Max Eberl, le directeur sportif du Bayern.