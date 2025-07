Chelsea a fait une offre XXL à la Juventus pour Kenan Yildiz

Chelsea a beau avoir déjà décaissé plus de 240 millions d’euros sur le marché des transferts cet été, le club londonien ne compte pas s’arrêter là. En plus de Xavi Simons (Leipzig) et Jorel Hato (PSV), pistés depuis plusieurs jours, les Blues auraient formulé une offre colossale à la Juventus Turin pour l’international turc Kenan Yildiz.

Auteur d’une superbe Coupe du Monde des clubs, le milieu offensif de 20 ans ne devrait néanmoins pas bouger cet été. Selon la Gazzetta dello Sport, le nouveau directeur général de la Juventus, Damien Comolli, aurait rejeté la proposition anglaise située entre 65 et 68 millions d’euros. Les Bianconeri ont pour priorité de prolonger leur joueur, dont le contrat expire en 2029.